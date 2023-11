Dana White revela local do UFC 298, Jack Hermansson x Joe Pyfer como atração principal do evento Fight Night de 10 de fevereiro

Dana White garantiu que o Dia de Ação de Graças fosse repleto de anúncios.

O CEO do UFC anunciou uma série de novidades na quinta-feira nas redes sociais, que incluem um local para o UFC 298 – evento que será encabeçado pelo campeão peso pena Alexander Volkanovski defendendo contra Ilia Topuria. O segundo pay-per-view da promoção de 2024 acontece no dia 17 de fevereiro no Honda Center em Anaheim, Califórnia.

Além disso, White revelou que a atração principal do evento Fight Night, em 10 de fevereiro, em Las Vegas, na semana anterior ao UFC 298, será uma luta de peso médio entre o eterno candidato Jack Hermansson e o emergente Joe Pyfer.

Hermansson compete em sua primeira luta em mais de um ano. Mais recentemente, ele perdeu por nocaute técnico no segundo round para Roman Dolidze no UFC Orlando em dezembro passado. “The Joker” perdeu duas de três, incluindo uma derrota por decisão dividida para o atual campeão dos médios Sean Strickland.

Pyfer está 3-0 desde que ganhou um contrato com o UFC na Contender Series, finalizando todos os seus três oponentes no octógono.