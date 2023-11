Dana White zomba de Logan Paul x Dillon Danis relatou compras de PPV: ‘Eles estão mentindo, filho da puta’

O CEO do UFC, Dana White, sabe algumas coisas sobre o negócio de pay-per-view.

Com grande parte dos negócios do UFC decorrente de pelo menos 12 eventos por ano realizados em pay-per-view, White entende que é lucrativo – mas também difícil – cobrar dos fãs para assistir às suas lutas. É por isso que ele acha realmente difícil acreditar que cards de boxe influenciadores, como o recente evento Misfits com KSI x Tommy Fury e Logan Paul x Dillon Danis, estão obtendo números enormes, especialmente depois de relatado que o evento fez 1,3 milhão de compras.

“Não ouvi falar de ninguém vendendo muitos pay-per-views ultimamente”, disse White O podcast de envio completo. “Deixe-me dizer como é difícil vender 1,3 milhão de compras em pay-per-view, e se você vendesse 1,3 milhão – se você vendesse 700.000 compras em pay-per-view – eles colocariam brigas de merda. *** 10 vezes por ano.

“Quando você ouve esse tipo de número circulando pelo mundo do pay-per-view, eles estão mentindo, filho da puta. Nunca acredite nessa merda.”

White acredita que se os cartões de boxe dos influenciadores conseguissem algo próximo de 1 milhão de compras, os promotores e parceiros de transmissão fariam fila para fazer negócios com eles.

“Você sabe quanto dinheiro seria se eles fechassem um acordo e fizessem 1,3 milhão de compras em pay-per-view?” Branco disse. “Qualquer um que tenha participado de algum desses programas horríveis de boxe, e eu gosto de Logan [Paul] e alguns desses caras que estão envolvidos nessa merda, se você sair e disser que fez 1,3 milhão de compras de pay-per-view em seu evento, você está mentindo descaradamente . Mentir descaradamente.

“A quantidade de dinheiro que você ganharia, eles estariam fazendo pay-per-views o tempo todo. Deixe-me dizer uma coisa, todos os distribuidores de pay-per-view iriam querer isso, e a Showtime não teria falido.

White admite que há muito entusiasmo em torno dos cards de boxe influenciadores, o que muitas vezes até ofusca eventos melhores com lutadores talentosos que não recebem tanta atenção.

Dito isso, ele não deseja ver esse tipo de luta em que dois YouTubers sem nenhuma habilidade real de luta se enfrentam em uma luta de boxe de baixo nível.

“É muito mais barato e uma experiência muito melhor [just to watch the highlights]”, disse Branco. “A produção é uma merda. As malditas brigas acabam sendo uma droga. É uma merda, boxe é o que é.

“Eu não estou tentando [put them down], Eu não me importo com o que esses caras fazem. Estes são apenas fatos. Para dizer que eles estão fazendo qualquer número, todas essas pessoas diferentes tentaram investir nessa merda, e tentaram arrecadar dinheiro e fazer todas essas outras besteiras***, as pessoas estariam brigando por eles e jogando merda ****** caminhões de dinheiro para eles se fizessem algo perto de um milhão de compras. Nenhum desses caras está fazendo um milhão de compras.”