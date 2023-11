Dancing With The Stars anuncia Taylor Swift Night com um jurado convidado especial: Travis Kelce vai dançar?

Stemporada 32 de “Dançando com as estrelas“tem algo especial reservado para seus telespectadores na terça-feira, 21 de novembro: Noite de Taylor Swift.

Nesta noite, os restantes concorrentes irão enfeitar a pista de dança ao ritmo de Taylor Swifta música. Conhecemos alguém com habilidades de dança muito famosas que pode querer se envolver. Aqui está Travis Kelcerolo de audição.

Os famosos passos de dança de Travis Kelce que fizeram Taylor Swift se apaixonarParker Johnson

Como Travis Kelce estará envolvido na noite de Dancing With The Stars Taylor Swift?

Sabemos que ele não é o juiz convidado. Essa honra vai para o renomado coreógrafo de “Dancing With the Stars” e o coreógrafo principal de “O passeio das Eras“, Mandy Mooreo que aumentará a emoção da noite.

Como o show já está no meio da temporada, Kelce provavelmente não participará da dança, o que seria uma novidade para ele. Quer seja dele danças de touchdown para o Chefes de Kansas Cityassistindo a um jogo de beisebol e ficando turbulento, ou filmando um vídeo para uma instituição de caridade local, Travis aproveita todas as oportunidades para descer.

ABC preparada para duas noites seguidas celebrando Kelce e Swift

O fato é que Kelce pode estar ocupado. Exibido nas noites de terça-feira em abc, “Dancing with the Stars” está programado para oferecer noites consecutivas de Swift na rede. No dia anterior, em 20 de novembro, Segunda à noite futeboltransmitido pela ABC, contará com um jogo entre o Kansas City Chiefs e o Filadélfia Eagles.

Travis joga como tight end dos Chiefs e se tornou uma presença regular em seus jogos. Interessantemente, Swift também era fã dos Eagles, vindo da Pensilvânia. Sem mencionar, irmão de Travis, Jason Kelcejoga pelos Eagles.

Por todas essas razões, mais o hype de um Revanche do Super Bowl, será um ingresso quente, e há uma boa chance de Swift estar lá na noite anterior ao seu especial DWTS. A presença de Kelce no programa de competição de dança de sucesso ainda está no ar, mas a rede sem dúvida irá alavancar ele e Swift nas duas noites.

O patrimônio líquido de Taylor Swift continua aumentando

Além de suas emocionantes aparições na televisão, o “Filme “Taylor Swift: The Eras Tour” continua a dominar o bilheteriaarrecadando um impressionante US$ 13,5 milhões durante seu quarto fim de semana nos cinemas.

A semana passada marcou um significativo marco na carreira de Taylor Swiftcomo ela conseguiu status de bilionário. Bloomberg relatou que sua turnê recorde significativamente aumentou seu patrimônio líquido para surpreendentes US $ 1,1 bilhão.