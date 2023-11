Dancing with the Stars: line-up da semifinal revelada após show temático de Taylor Swift

TO brilho e o glamour de “Dancing with the Stars” tomaram um rumo Swiftiano na noite de terça-feira, enquanto cada dupla valsava graciosamente as melodias de Taylor Swift.

Mandy Moorea coreógrafa principal do “Eras Tour”, trouxe sua experiência para o salão de baile, intervindo como jurada convidada e saindo impressionada com os seis pares restantes.

Seguindo suas rotinas solo, os competidores participaram de uma competição de revezamento, injetando uma camada extra de desafio e emoção.

O confronto da valsa vienense entre Ariana e Paxádançando “Lover” e Xochitl e Val foi comparado por Bruno Tonioli para escolher entre “diamante e pérola”. Por pouco, Xochitl e Val garantiram os cobiçados três pontos de bônus.

A seguir, o choque energético entre Harry, Rylee, Alyson e Sasha se desenrolou com um jive animado ao som das batidas de “Shake It Off”.

Alison e SashaO desempenho animado valeu-lhes os três pontos adicionais, aumentando a vantagem competitiva da noite.

Quem foi eliminado antes da semifinal?

A dança final foi disputada Jasão e Daniela contra Caridade e Artemambos dançando ao ritmo de “Lavender Haze” em uma batalha feroz de cha-cha.

Carrie Ann Inaba declarou-a a competição mais difícil da noite e, embora a decisão estivesse em jogo, Jasão e Daniela conquistou os três pontos de bônus.

Taylor Swift perde salto alto durante show, fãs a comparam à Barbie

À medida que o brilho se instalava e os votos chegavam, o destino dos competidores estava em jogo. No final das contas, depois de uma noite que obteve mais votos do que qualquer outra nesta temporada, a cortina caiu sobre Harry e Ryleejornada, marcando sua eliminação da competição.

A pista de dança testemunhou tanto o triunfo quanto a derrota, provando que mesmo sob as luzes brilhantes, a jornada em “Dancing with the Stars” pode ser tão imprevisível quanto uma Taylor Swift líder das paradas.