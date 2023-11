Dani Alves será julgado por acusação de agressão sexual na Espanha

Bjogador de futebol brasileiro Daniel Alves será julgado por supostamente ter agredido sexualmente uma mulher em uma boate no ano passado, disse um juiz espanhol na terça-feira.

O tribunal com sede em Barcelona disse que a data para as audiências ainda não foi definida.

Alves, de 40 anos, está em prisão preventiva desde janeiro, quando foi preso por supostamente agredir a mulher em uma boate de Barcelona, ​​no dia 30 de dezembro.

O ex-zagueiro do Barcelona negou qualquer irregularidade.

Alves conquistou 42 títulos de futebol, incluindo três Ligas dos Campeões com o Barcelona e duas Copas Américas com o Brasil. Ele disputou sua terceira Copa do Mundo no ano passado, no Catar.