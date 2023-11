Daniel Cormier aborda possíveis preconceitos ao convocar lutas para amigos ou ex-companheiros de equipe no UFC

Lutadores, do passado e do presente, ingressar na equipe de transmissão do UFC acrescenta um elemento completamente diferente na convocação de eventos, mas também cria o potencial para um conflito de interesses.

Todo atleta que fez a transição para uma função de comentarista colorido corre o risco de convocar brigas para amigos e companheiros de equipe, o que pode colocá-los em uma posição incômoda. Paul Felder enfrentou isso quando esteve na equipe de transmissão de lutas envolvendo lutadores da Filadélfia como Sean Brady e o mesmo pode ser dito do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier, que passou toda a sua carreira treinando na American Kickboxing Academy em San Jose, que abriga lutadores como o atual campeão dos leves, Islam Makhachev.

Embora todo comentarista que trabalha para o UFC seja acusado de ser tendencioso em um momento ou outro, Cormier admite que às vezes é supercompensado para garantir que não faça isso.

“Eu percebi e meus amigos notaram que, por mais que as pessoas digam que você será tendencioso em relação a uma pessoa de quem você gosta, eu tendo a ir na outra direção, o que é injusto com meu cara”, disse Cormier ao MMA Brigando. “Mas eles entendem e eu tento encerrar a luta da melhor maneira que posso. Se um cara merece elogios, eu dou a eles.

“[There was] um caso muito grave disso com Blagoy [Ivanov]. Blagoy estava brigando e me mandou uma mensagem na segunda-feira e disse ‘DC, eu não consegui nada?’ Eu disse que sim, você fez e dei-lhe crédito por isso. Ele disse ‘parecia que você estava tão atento ao que estava acontecendo comigo’. Eu disse Blagoy, você não estava ganhando, mas tenho que me controlar.”

Cormier sabe que todos os olhos estarão voltados para ele e para o resto da equipe de transmissão ao convocar as lutas, mas esse holofote aparentemente fica ainda mais brilhante quando um amigo ou companheiro de equipe está envolvido.

Embora seja impossível esperar perfeição nessa profissão, Cormier diz que aprendeu com o tempo que às vezes é preciso abafar o barulho dos críticos.

“Parte da razão pela qual fiz isso foi porque estava ouvindo as vozes quando, na realidade, essas vozes eram de poucos selecionados”, disse Cormier. “Os poucos selecionados falam sempre mais alto que a maioria. Então você tem que esquecer o que alguns poucos selecionados estão fazendo e apenas fazer o seu trabalho.”

Por mais próximo que Cormier seja de alguns lutadores, ele aprendeu ao longo dos anos de trabalho que é impossível não se aproximar de muitos dos atletas que compõem o elenco do UFC.

Cormier aponta a recente luta entre Makhachev e Alexander Volkanovski no UFC 294 como um exemplo de um momento em que ele apenas precisa se concentrar em chamar a ação na jaula sem permitir que nenhum sentimento pessoal interfira.

“É desesperador porque você quer ver esses caras se saindo bem”, explicou Cormier. “Mas uma das belezas da posição que estou hoje é que tenho aqueles grandes amigos de quando treinava e pessoas que são meus amigos na vida, mas construí relacionamentos com todos esses outros lutadores.

“Assim, vendo o Islã lutar contra Alexander Volkanovski, embora eu espere que o Islã vá bem, também quero ver Volkanovski se sair bem, porque agora construí um relacionamento com esse cara, talvez não tanto. [same] grau, mas eu o conheço e sei o quão bom cara ele é.

Por mais difícil que seja manter o rumo através de vitórias e derrotas, especialmente quando há amigos envolvidos, Cormier sabe que os lutadores da equipe de comentaristas do UFC acrescentam muito a qualquer transmissão.

Seja ele, Felder, Michael Bisping ou Dominick Cruz, o ex-campeão de duas divisões do UFC diz que a opinião e a perspectiva são incomparáveis ​​na hora de convocar as lutas. É uma vibração muito diferente das equipes de transmissão anteriores, como o antigo estande de dois homens que apresentava Joe Rogan ao lado de Mike Goldberg em quase todos os cards importantes.

“Eu amo Joe Rogan, ele é o cara”, disse Cormier. “É um respeito universal pelo Joe e pelo tempo que ele esteve lá, mas antes, quando você tinha Joe e Mike Goldberg, Joe lutou e treinou jiu-jitsu com todos aqueles caras para que eles pudessem fazer essa conexão com ele. Com Mike, ele não estava muito conectado.

“Agora você tem caras – eu, Jon [Anik]Joe, Paulo [Felder], [Michael] Bisping, Dominick [Cruz] – todos nós agora temos conexão com os caras. Todos nós. Assim, cada pessoa que se senta naquela mesa agora pode ter esse tipo de relacionamento pessoal com esses lutadores. Então isso faz com que seja de uma maneira diferente.”