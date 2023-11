Daniel Cormier diz que o saudável Cain Velasquez era ‘o melhor lutador’ do mundo: ‘Ele era melhor do que eu, com certeza’

Cain Velasquez conquistou muito durante sua carreira no UFC, mas provavelmente ainda será considerado um dos maiores e se da história do esporte.

Apesar de dois reinados separados como campeão dos pesos pesados ​​do UFC, o veterano aposentado, agora com 41 anos, passou a maior parte de sua carreira afastado dos gramados por uma infinidade de lesões. Ele lutou apenas três vezes por ano, uma vez durante sua carreira no UFC, e teve três anos – 2014, 2017 e 2018 – em que não competiu.

Naqueles raros momentos em que Velásquez estava completamente saudável, ele era uma força da natureza que destruía quase todos os pesos pesados ​​que cruzavam seu caminho. Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, que tem Velasquez como um de seus amigos mais próximos depois de servir como companheiro de equipe ao longo de sua carreira, sabe que, no seu melhor, Velasquez era quase imparável.

“Eu te digo, ninguém queria aqueles problemas de Cain Velasquez”, disse Cormier ao MMA Fighting. “Se aquele cara estava saudável e pronto para lutar, ainda acredito que ele era o melhor lutador. Pergunte-me, pergunte a Khabib [Nurmagomedov]pergunte aos caras que o viram na academia quando ele estava saudável e estava bem, ninguém era como o Cain.”

Mesmo com grande parte de sua carreira prejudicada por lesões, Velasquez ainda acumulou um impressionante recorde de 12-3 no UFC, incluindo quatro vitórias em lutas pelo título.

Depois de chegar ao UFC vindo do Strikeforce como peso pesado, Cormier tomou a decisão de cair para 205 libras para não enfrentar um cenário em que teria que enfrentar Velasquez.

“Pense em seus elogios, ele teve que perder cinco ou seis anos no meio de seu auge devido a uma lesão”, disse Cormier. “Louco.

“Ele era o melhor. Estou te dizendo agora, ele é um daqueles caras que todo mundo chama de melhor – esse cara era o melhor. Ele era melhor do que eu, com certeza.”

Cormier conseguiu algo que Velasquez nunca conseguiu ao conquistar os títulos dos pesos pesados ​​e meio-pesados ​​no UFC. Embora houvesse poucas chances de Velasquez considerar uma mudança semelhante nas categorias de peso, ele flertou brevemente com a ideia de enfrentar outro campeão depois de um confronto amistoso com Jon Jones em uma coletiva de imprensa do UFC.

Não houve animosidade entre eles, mas Velasquez como campeão dos pesos pesados ​​enfrentando Jones como campeão dos meio-pesados ​​já teria sido um grande negócio naquela época. Até Cormier admite que gostaria de ter a chance de ver como isso teria acontecido.

“Esse foi o que perdemos”, disse Cormier sobre Velasquez x Jones. “Essa teria sido uma boa.”