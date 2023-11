Daniel Cormier elogia Francis Ngannou, mas sem o UFC suas opções no MMA são quase inexistentes

Francis Ngannou recebeu todos os elogios que recebeu depois de levar Tyson Fury a uma decisão dividida em sua estreia no boxe profissional, mas essa luta também limitou severamente suas opções de voltar ao MMA.

Isso é de acordo com Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, que não ofereceu nada além de uma crítica elogiosa ao abordar a luta de Ngannou contra Fury, onde ele chocou o mundo com um knockdown no terceiro round e quase derrotou o melhor peso pesado do boxe. Após aquela luta, Ngannou começou a pesar suas opções sobre o que vem a seguir, mas parece cada vez mais que ele retornará ao boxe porque simplesmente não há muitas boas opções disponíveis para ele no MMA.

Apesar dos apelos da equipe de Ngannou para um confronto com o campeão peso pesado do UFC Jon Jones em algum tipo de co-promoção com o UFC, Cormier sabe que isso nunca vai acontecer.

“Olha, quando Tyson Fury e Francis lutaram, foi enorme”, disse Cormier ao MMA Fighting. “Foi enorme para Francisco financeiramente e para o seu perfil, o que é a melhor coisa que poderia acontecer. Mas o UFC vai seguir em frente. Eu sei, por estar lá e estar envolvido, apenas saber que ninguém está desapontado.

“Na verdade, isso realmente ajuda a elevar o esporte e acho que é isso que é importante, pelo menos para mim. Eu disse que achava que Francis estava perdido. Isso de forma alguma significa que estou odiando Francisco. Acabei de marcar rounds de uma maneira diferente, mas cara, que desempenho ele teve. Ele parecia pertencer. Fiquei tão feliz por ele. Eu estava muito orgulhoso dele e foi incrível ver.”

Até o CEO do UFC, Dana White, ficou surpreso ao saber que Ngannou conseguiu vencer todos os 10 rounds com Fury, mas ele não vai se curvar só pela chance de conseguir um pedaço de sua próxima luta.

Goste ou não, o UFC é maior que Ngannou e a promoção nunca se esforçou muito em perder um único lutador do elenco por meio de agência gratuita ou aposentadoria.

“O UFC se construiu quando um cara entra, é como inserir alguém novo e ele se tornará uma estrela”, disse Cormier. “Isso acontece desde o início dos tempos.

“Quando Chuck Liddell saiu, todo mundo ficou pensando: o que vai acontecer agora? Porque ele era a cara do UFC. Aí vem Jon Jones e Ronda Rousey e então Ronda vai se afastar, o que vem a seguir? Conor McGregor aparece. Conor McGregor se foi agora e você tem caras como Israel Adesanya e caras como Francis. Francis se tornou um daqueles caras em torno dos quais os programas foram construídos porque você poderia comercializá-lo.”

Com um novo acordo de direitos de transmissão no horizonte, juntamente com enormes acordos de patrocínio em vigor, o UFC continua produzindo receitas recordes e recentemente se fundiu com a World Wrestling Entertainment para se tornar uma empresa avaliada em mais de US$ 21 bilhões.

Ou seja, o UFC não vai parar de avançar só porque Ngannou se foi.

“Acredito que a comunidade do MMA como um todo deveria celebrar Francisco porque ele representou muito bem todo o esporte em um território desconhecido”, disse Cormier. “[But] este novo acordo de televisão será astronômico. O acordo de US$ 100 milhões com a Bud Light. Comprando a WWE. Acho que estamos em um ponto em que esse tipo de rivalidade não importa tanto para o UFC quanto era quando era uma organização menor, construindo o que é.

“Esta é uma empresa de US$ 5 bilhões, estamos falando como os Dallas Cowboys. Temos que parar de pensar no UFC como o nosso pequeno UFC que era antes. Acho que não é mais esse o caso.”

Quanto ao que pode estar disponível para Ngannou caso ele retorne ao MMA e a luta com Jones obviamente não aconteça, Cormier sabe que é uma pergunta difícil de responder. Até o fundador do PFL, Donn Davis, admitiu isso ao abordar o futuro de Ngannou no MMA, depois que a organização o contratou para um contrato de múltiplas lutas depois que ele saiu do UFC.

Com a maioria dos pesos pesados ​​já no elenco do UFC, o campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, Ryan Bader, é provavelmente o maior nome disponível, mas mesmo essa luta não faz muito sentido para Cormier. É por isso que o ex-campeão do UFC acredita que o futuro imediato de Ngannou o levará de volta ao boxe, e não ao MMA.

“Honestamente, Ryan não lutaria direito com Francisco”, disse Cormier ao abordar uma possível luta entre Ngannou e Bader. “Porque vimos o Ryan lá com grandes perfuradores e quando ele luta contra os grandes perfuradores, ele fica nervoso, dá golpes ruins e se coloca em posições ruins.

“Eu não gostaria de ver isso, mas honestamente seria a maior luta que eles poderiam fazer por ele. A maior luta seria como Ryan Bader ou se tentassem fazê-lo lutar contra Fedor [Emelianenko]o que eu não gostaria de ver porque o Fedor não deveria estar lutando.”

A boa notícia para Ngannou é que ele levou para casa um pagamento considerável por sua luta contra Fury, o que significa que ele pode decidir o que vem a seguir com calma. Talvez seja uma luta de boxe contra alguém como Anthony Joshua ou Deontay Wilder ou talvez Ngannou apenas fique sentado em suas pilhas de dinheiro e espere que algo mais atraente apareça.

“Simplesmente não existe valor para estar ao lado dele agora fora do boxe”, disse Cormier. “[But] quando você ganha o dinheiro que ele ganhou, ele pode ficar sentado por um tempo.”