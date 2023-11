Daniel Cormier gosta da próxima luta de ‘nível de campeonato’ entre Kamaru Usman e Robert Whittaker

Kamaru Usman tem uma série de opções para o próximo capítulo de sua carreira e Daniel Cormier acha que encontrou a opção certa para colocar o ex-campeão do UFC de volta nos trilhos.

Na ESPN CC e RC show, Cormier foi questionado sobre o que ele achava de um possível confronto entre Usman e o ex-campeão dos médios Robert Whittaker. “The Reaper” mencionou recentemente que gostaria de ver Usman permanecer para mais uma luta na categoria depois que Usman perdeu na decisão da maioria para Khamzat Chimaev em uma luta de 185 libras no UFC 294.

Usman teve um reinado de grande sucesso pelo título dos meio-médios de 2019-2022 e Cormier quer vê-lo continuar aparecendo em grandes lutas.

“Eu toco”, Cormier respondeu em seu programa “Tap In or Tap Out!” segmento. “Eu toco todo o caminho nessa luta. Acho que é uma grande luta e acho que esses dois caras merecem caminhar até o octógono em lutas massivas todas as vezes. Portanto, se não está lutando pelo campeonato, deveria estar travando lutas de nível de campeonato. Então, estou apostado em Kamaru Usman x Robert Whittaker.”

Ambas as estrelas devem estar ansiosas para voltar ao caminho das vitórias. Usman perdeu três partidas consecutivas após a derrota por decisão para Chimaev e duas derrotas na luta pelo título para o rival Leon Edwards. Whittaker, que venceu O Ultimate Fighter: Os Smashes como peso meio-médio antes de encontrar sua forma no peso médio, perdeu dois dos últimos três, incluindo uma surra unilateral nas mãos do principal candidato Dricus Du Plessis.

O co-apresentador de Cormier, o ex-destaque da NFL Ryan Clark, concordou que Usman vs. Whittaker faz muito sentido.

“Aproveito essa luta porque acredito que dá a Kamaru Usman a oportunidade de ter um camp de treinamento sabendo que lutará aos 185, e para Robert Whittaker, não o faz lutar contra um recauchutado, alguém com quem ele já lutou ou Tenho que descer no ranking para lutar contra um lutador que não tem prestígio ou currículo que mereça uma viagem ao octógono com Robert Whittaker”, disse Clark. “Kamaru Usman, você diz: ‘Estou aqui. Sou um jogador com 185 anos no crepúsculo da minha carreira.’”