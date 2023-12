Daniel Cormier zomba de PFL se tornar ‘co-líder’ do UFC: ‘Não está perto e não vai estar perto’

Daniel Cormier não está muito preocupado com a aquisição do Bellator pelo PFL.

Na semana passada, a PFL anunciou que adquiriu oficialmente o Bellator, encerrando meses de especulações sobre uma possível fusão entre as duas maiores promoções de MMA não-UFC do mundo.

Após a aquisição, o fundador do PFL, Donn Davis, prometeu que esta mudança prepararia o PFL para se tornar um “co-líder” do UFC nos próximos anos. Mas Cormier não acredita nisso.

“Não sei como você será o colíder”, disse Cormier, reagindo à fusão em A hora do MMA. “Você não vai ser o co-líder. Desculpe. O UFC é o padrão. O UFC é o padrão. Eles têm uma vantagem inicial muito grande. O nível dos lutadores é muito alto e é uma máquina bem lubrificada.

“As pessoas dirão: ‘Ah, esse cara é um homem de empresa!’ Sim. Eles me passam cheques, muito. [Laughs] Mas o negócio é o seguinte: o UFC desenvolveu um produto que está tão à frente de todo o resto, é uma loucura. Do lado da produção, do pessoal e do staff, dos lutadores, não há nada que se compare. Não está perto e não vai estar perto.”

Cormier é um membro do Hall da Fama do UFC com laços profundos com a promoção, atualmente trabalhando como comentarista colorido da promoção na maioria de seus grandes eventos. Mas antes de ingressar no UFC em 2013, ele lutou pelo Strikeforce, que estava igualmente posicionado como a segunda maior promoção não-UFC do mundo. Ele se lembra de quão grande era realmente o abismo entre o número 1 e o número 2.

“Isso simplesmente não é verdade”, disse Cormier sobre as declarações de Davis. “Quando eu estava no Strikeforce no começo, lembro que estaríamos na CBS, e eu corria para encontrar a audiência para ver como era. Eu tinha que saber como foi, porque você queria sentir que estava se atualizando, ou você estava nesse nível, porque você sabia que, naquela época, os números do UFC eram uma loucura. Os números do Pay-Per-View que eles faziam naquela época eram uma loucura. Você estava tipo, ‘Cara, se o Strikeforce consegue fazer 5 milhões de visualizações na TV a cabo, isso é um grande número.

“E nunca foi realmente isso. Mas você sempre procurou algum tipo de métrica que o colocasse no mesmo nível do UFC, e realmente não existe nenhuma. Do comparecimento da multidão aos portões e PPVs, simplesmente não há uma métrica que mostre que você está nesse nível.”

Isso não quer dizer que Cormier não acredite nos lutadores que competem atualmente no PFL e no Bellator. Ele reconheceu que a atual safra de campeões do Bellator é possivelmente a melhor da história da promoção, mas simplesmente não é a mesma.

“Eu acho que eles são bons”, disse ele. “Acho que esses caras podem lutar. Eu acho que esses caras podem realmente lutar. Acho que qualquer um que lute no mais alto nível pode lutar. Mas vamos lá, cara.