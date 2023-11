Danii Banks pediu para deixar o jogo do Las Vegas Raiders depois de mostrar os seios

Mmodelo Danii Bancos teria sido convidada a deixar o Allegiant Stadium em Las Vegas depois que ela se gravou exibindo os seios durante um Invasores de Las Vegas jogo.

Guardas de segurança e policiais teriam intervindo, resultando em Bancos sendo removido do jogo.

Segundo o TMZ, ela mencionou que não foi multada ou presa, mas teve que sair antes de testemunhar o fim do Invasores‘jogo contra o Jatos de Nova York.

O incidente lembra o rapper Cara Azulrecente visita de um Rams de Los Angeles jogo, onde ele trouxe strippers para uma suíte, mas não foi convidado a sair.

Brittney Palmer pinta mural dos criadores do OnlyFans em MiamiParker Johnson

Bancos é conhecida por sua presença no OnlyFans e por suas travessuras de topless no Invasores O jogo pode oferecer uma prévia de sua próxima aparição no clube de strip Crazy Horse 3 em Las Vegas.

Ex-estrela dos Raiders acusada de roubá-la

De volta ao verão, Damon Arnetteo Invasores de Las Vegas‘ Escolha do primeiro turno de 2020, foi acusado de roubar um relógio Cartier, telefone e dinheiro de Bancos durante uma festa em seu apartamento em Las Vegas em 2022.

Bancoscom mais de oito milhões de seguidores no Instagram, revelou as acusações no podcast Pillow Talk, alegando ter evidências de vigilância do incidente.

Ela se referiu Arnette como “o pequeno jogador de futebol” e afirmou que é conhecido por roubar mulheres.

“Damon Arnetteo pequeno jogador de futebol, que jogou pelo Invasores que foi iniciado tentando atirar em alguém ou alguma merda”, Bancos disse.

“Bem, eu fui ao banheiro, roubei meu maldito relógio Cartier, peguei meu outro telefone e Zelle tirou todo o dinheiro da minha conta.

“Eu tenho tudo na câmera. Ele e seus amigos saindo da minha casa. Descobri que ele faz isso com vadias e depois fez isso comigo.”