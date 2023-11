Dar para Acreditar? Esta Moeda Antiga brasileira vale uma FORTUNA de R$35MIL

Moedas antigas não são incomuns no Brasil. Mesmo depois de anos fora de circulação, estas peças ainda podem ser encontradas por qualquer pessoa atualmente. Parte delas, aliás, podem valer muito dinheiro, caso contem com determinadas características raras.

É o que vamos falar neste novo artigo. Atualmente, boa parte dos colecionadores estão de olho em uma moeda de 10 centavos do ano de 1946. Trata-se de um dos exemplares mais raros do conjunto monetário brasileiro, e que pode ser vendido a nada menos do que R$ 35 mil, caso seja encontrada em determinadas condições.

Uma das curiosidades sobre esta moeda, é que ela conta com a representação do busto do ex-presidente Getúlio Vargas. No mundo dos colecionadores, ela é conhecida como “amarelinha”. De todo modo, o cidadão precisa prestar bem atenção para entender se esta é realmente a peça que pode valer muito dinheiro.

Como identificar a moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos do ano de 1946 que conta com uma homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas. Os dados foram colhidos no Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 3gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Anverso: Getúlio Vargas * Brasil. Efígie do Presidente Getúlio Vargas, voltado à esquerda. Depois de Brasil, a sigla do gravador Orlando Moutinho Maia (OM);

Reverso: Valor de face e a data em cima de uma estrela. Abaixo de centavos, a sigla do gravador Benedito de Araújo Ribeiro (BR).

Quanto vale esta moeda?

Considerando que você encontre uma moeda de 10 centavos de 1946 sem nenhum tipo de defeito ou anomalia, os valores praticados são esses:



Você também pode gostar:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 80,00

Achou que os valores são baixos? Isso ocorre porque a moeda normal, sem nenhum tipo de erro de cunhagem conta com uma alta tiragem. De acordo com as informações oficiais, mais de 35 milhões de peças foram postas em circulação no ano de 1946.

De todo modo, existem casos em que esta moeda de 10 centavos pode valer muito mais dinheiro. Isso ocorre quando ela conta com alguma variante em sua cunhagem. Veja abaixo as diferentes possibilidades:

Moeda de 10 centavos de 1946 reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 250,00 R$ 700,00

Moeda de 10 centavos de 1946 reverso horizontal 90º:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 250,00 R$ 700,00

Moeda de 10 centavos de 1946 reverso horizontal 270º:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 250,00 R$ 700,00

Moeda de 10 centavos de 1946 com sigla OM no anverso:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 16 mil R$ 35 mil

A sigla OM representa Orlando Moutinho Maia, um dos artistas que ajudaram a cunhar a peça em questão

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.