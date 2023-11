Data de pagamento SSDI: Por que seu pagamento é sempre no terceiro dia do mês?

Tele Administração da Segurança Social tem um programa criado para americanos com deficiência conhecido como Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI). Normalmente, os pagamentos que recebem são às quartas-feiras, mas o dia exato depende do dia do mês em que nasceram. Já sabíamos disso, mas tem gente que recebe todo terceiro dia do mês, sem exceções. Se você está se perguntando sobre isso, nós ajudamos você. No artigo a seguir, forneceremos todos os detalhes de por que algumas pessoas com SSDI recebem seus pagamentos toda terceira quarta-feira do mês. A razão para isto tem a ver com um ponto de vista estritamente técnico e operacional. É para ajudar o ASS mantendo a ordem com todos os seus pagamentos.

SSDI na terceira quarta-feira de cada mês

A razão pela qual alguns americanos com deficiência inscritos no programa SSDI são pagos exclusivamente a cada três dias do mês é muito simples. Absolutamente todos começaram a receber esses pagamentos antes de 1997, quando a regra era que todos recebessem naquele dia. A única razão pela qual não foram pagos no terceiro dia de cada mês é porque esse terceiro dia caiu em um fim de semana ou feriado. Nestes casos, os benefícios são sempre depositados no dia útil anterior. Lembre-se, isto só se aplica a pessoas cujo pagamento de SSDI foi aprovado em 1997 ou antes e que também recebem SSI.

Existem algumas circunstâncias em que você poderá alterar a data de pagamento se estiver recebendo seu benefício SSDI no terceiro dia de cada mês. Nesse caso, a nova data de pagamento será determinada pela sua data de nascimento. Como lembrete, este outro sistema é o seguinte. Quem nasceu entre o 1º e o 10º dia do mês terá o pagamento do benefício na segunda quarta-feira do mês. Pessoas que nasceram entre os dias 11 e 20 de cada mês recebem na terceira quarta-feira do mês. Por fim, quem nasceu entre os dias 21 e 31 do mês recebe o pagamento na quarta quarta-feira do mês.