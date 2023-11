Data do Meet the Parents de Taylor Swift e Travis Kelce é adiada após show no Rio

Taylor Swift e Travis Kelce estão ficando sérios o suficiente para que seus pais se encontrem durante o jogo Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles Monday Night Football, no entanto, o encontro teve que ser adiado depois que Taylor adiou o show de sábado no Rio de Janeiro devido ao terrível onda de calor que já ceifou a vida de um swiftie.

Tanto Swift quanto Kelce têm ganhado as manchetes diariamente ao compartilharem seu romance com o mundo, no entanto, muitos querem saber por quem seus pais torcem.

É sabido que Taylor e seu pai, Scott Swift, são conhecidos como fãs dos Eagles. embora sua lealdade tenha sido examinada recentemente depois de ser vista no cordão de um Chief várias vezes na etapa sul-americana da Taylor Swift Eras Tour, muitos dos fiéis da Filadélfia questionaram a lealdade de Scott a ele e aos Eagles, cidade natal de Taylor.

Tragédia na Eras Tour

A onda de calor recorde que o Brasil atingiu 137 Fahrenheit na última terça-feira no Rio de Janeiro, enquanto ainda era primavera no hemisfério sul.

Até Taylor Swift foi vista lutando durante seu show na última sexta-feira no Brasil, com vídeos mostrando ela quase desmaiando devido ao forte calor.

Durante o show de sexta-feira, o calor extremo no Brasil custou a vida de uma jovem fã chamada Ana Clara Benevides, que sofreu uma parada cardíaca devido ao calor no local momentos antes do show. Mais tarde, Swift mudou o show de sábado para domingo, pois as condições climáticas não eram as ideais.

Taylor abordou a situação com uma mensagem sincera: “A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe técnica devem e sempre estarão em primeiro lugar”, escreveu Swift no Instagram. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show.