Dave Filoni assume o comando como Diretor de Criação da Lucasfilm, traçando um novo rumo para Star Wars

EUuma galáxia não tão distante, uma nova era para Guerra das Estrelas está amanhecendo como Dave Filonio gênio criativo por trás de muitos amados Guerra das Estrelas projetos, assume o papel de Diretor de criação no Lucasfilm.

Durante quase duas décadas, Dave Filoni tem sido uma força orientadora no Guerra das Estrelas saga, começando com seu trabalho ao lado Jorge Lucas no animado Guerras Clônicas mostrar. Agora, com esta promoção, ele desempenhará um papel fundamental na definição do futuro do Guerra das Estrelas narrativa.

Em entrevista com Feira da Vaidade, Filoni expressou seu entusiasmo por estar envolvido nos estágios iniciais de desenvolvimento do Guerra das Estrelas projetos, trabalhando em estreita colaboração com Lucasfilm cabeça Katleen Kennedy e chefe de desenvolvimento Carrie Beck.

Esta mudança surge num momento crucial para Guerra das Estrelasque obteve sucesso no Tela pequena mas enfrentou desafios no domínio dos lançamentos teatrais.

A influência cada vez maior de Filoni em Star Wars

Filoni’s influência vai além de seu trabalho em séries animadas como As Guerras Clônicas e Rebeldes

Ele fez uma transição perfeita para o mundo da ao vivo com projetos como O Mandalorianoa fenômeno cultural que ajudou a lançar Disney+. Sua recente criação, Ahsokaainda apresentado Filoni’s habilidade de contar histórias, conectando fios de seus programas de TV animados.

Enquanto Filoni já está desenvolvendo um recurso de ação ao vivo para preencher a lacuna entre Retorno dos Jedi e O Despertar da Forçaseu papel como Diretor de criação significa um impacto mais amplo em todo o Guerra das Estrelas galáxia.

Como Filoni apropriadamente, ele se vê como parte de um Conselho Jedioferecendo orientação e experiência para ajudar a elaborar o melhores histórias possível.

Não estou dizendo às pessoas o que fazer. Mas sinto que estou tentando ajudá-los a contar a melhor história que desejam contar. Preciso ajudar toda a galáxia aqui, quase como parte de um Conselho Jedi. Dave Filoni.

O que isso significa para Filoni e SW?

Este movimento posiciona Filoni como figura central no Guerra das Estrelas universo, semelhante a Kevin Feige papel no Universo Cinematográfico Marvel.

“Nesta nova função, está aberto basicamente para tudo isso está acontecendo. Quando estamos planejando o futuro do que estamos fazendo agora, estou envolvido na fase inicial”, ele contou no entrevista.

Como Filoni assume esta nova responsabilidade, Guerra das Estrelas os fãs podem antecipar uma abordagem mais coesa e cuidadosa para contar histórias, com um experiente Jedi mestre liderando o ataque a uma nova era de aventuras galácticas.