David Benavidez, ‘monstro mexicano’ grande e forte demais para Andrade, permanece invicto após vitória por nocaute técnico

David Benavidez (28-0) derrotou Demetrius Andrade por nocaute técnico no 6º round naquela que foi, no entanto, uma luta muito divertida. O escanteio de ‘Boo Boo’ Andrade encerrou a luta desde o escanteio, já que seu lutador se aguentava pelo resto da vida após uma enxurrada de socos do homem que Mike Tyson apelidou de Monstro Mexicano.

David Benavidez era o claro favorito esta noite, apesar de enfrentar outro (anteriormente) invicto, Demetrius Andrade, e havia uma razão para isso. O mexicano-americano nativo de Phoenix se destacou sobre seu oponente. Andrade mostrou coragem e pegou Benavidez desprevenido no início graças ao seu estilo canhoto, jogo de pés complicado e defesa.

Andrade parabenizou Benavidez, mas demonstrou orgulho

“Ninguém quer entrar no ringue comigo. Ninguém quer entrar no ringue com ele”, disse Demetrius Andrade (32-1) após a luta. “Acabei de lutar contra o homem maior, não vou dizer quem é o mais habilidoso, mas ele é o homem maior. Ele é um cara grande. Achei que minhas habilidades iriam dominá-lo. Estou subindo três divisões, mostrei bolas e mostrei o que consegui”.