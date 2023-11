David Corenswet sendo sequestrado para o papel de ‘Superman: Legacy’

Com base no que podemos ver aqui… o regime deles está funcionando, porque Dave parece inchado!

Você não vê o rosto do cara aqui – mas você pode definitivamente ter uma noção de como o corpo dele está se moldando… e ele certamente parece um pouco mais super-homem agora. É um pouco diferente do que vimos no início deste verão, quando Dave foi à praia e expôs seu corpo gostoso de pai.

Certamente não havia nada de errado com o que ele estava trabalhando naquela época – especialmente abaixo do equador – mas vamos apenas dizer… ele não estava tão musculoso como está agora.

O tempo dirá como ele ficará com o terno azul e vermelho… mas isso é um sinal de que as coisas estão indo na direção certa. As filmagens de ‘Superman: Legacy’ estão programadas para começar na primavera de 2024… e o filme será lançado no verão de 2025.