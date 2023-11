De coração partido, Taylor Swift altera planos e fica no Brasil para o Dia de Ação de Graças

Taylor Swift decidiu passar o Dia de Ação de Graças no Brasil após a trágica morte de um de seus fãs e as subsequentes mudanças nas datas de sua turnê brasileira. Esperava-se que a cantora de 33 anos voltasse para casa nas férias e atendesse o namorado Travis Kelcede futebol, mas ela foi forçada a adiar seu show no Rio de Janeiro de sábado para segunda-feira após a perda dolorosa.

Dados os próximos shows de Swift em eu conheço Paulo A partir de sexta-feira, a cantora aparentemente decidiu ficar no Brasil a semana inteira, em vez de voltar para casa por apenas alguns dias. Seu jato particular pousou em São Paulo na tarde de terça-feira, após partir da cidade litorânea naquela manhã.

A decisão veio um dia depois que uma fonte disse ao Page Six que Swift tomaria uma decisão de última hora sobre se ela estaria pronta para os longos dias de viagem. “Os shows no Brasil… Ela está arrasada com a morte de um fã”, disseram. “O clima está extremo. É uma bagunça que ela não esperava. Foi uma experiência traumática. Foi muito. Ela vai decidir hoje.”

Rápido foi superado pela dor após um jovem de 23 anos Ana Clara Benevides‘ morte, que morreu na noite de sexta-feira após sofrer uma parada cardíaca devido ao calor extremo antes do show. O índice de calor atingiu o recorde de 139 graus Fahrenheit.

Swift distribuiu água aos fãs durante o show e mais tarde acessou seu Instagram Story para abordar a tragédia. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show. Não posso nem dizer o quanto estou arrasado com isso”, escreveu Swift.

Taylor planeja cumprir seus compromissos no Brasil

Embora a cantora de “Cruel Summer” esteja “completamente fora de si” com a perda, ela ainda planeja se apresentar neste fim de semana. Swift teria se apoiado em Kelce e no resto de sua família enquanto tentava lidar com a situação dolorosa. “Ela está muito grata por ter Travis”, disse uma fonte à Us Weekly na terça-feira. “Ele tem sido um grande sistema de apoio para ela agora. A família dela esteve lá, mas é diferente ter um namorado em quem se apoiar.”

Apesar da tragédia, Swift continua comprometida com seus fãs e com sua música. Ela foi elogiada por sua dedicação e profissionalismo durante esse momento difícil. “Taylor sempre foi conhecida por sua gentileza e compaixão para com seus fãs”, disse uma fonte da indústria musical.

“Suas ações durante esta tragédia apenas consolidaram essa reputação. Ela realmente se preocupa com seus fãs e quer que eles tenham a melhor experiência possível em seus shows”.