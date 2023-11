Dean DeLeo, do Stone Temple Pilots, preso por DUI e violência doméstica

Reitor DeLeo guitarrista da banda de rock Stone Temple Pilots, agora é acusado de se tornar violento com sua esposa, Jenn DeLeo durante uma disputa que terminou com ele algemado e sendo autuado por crime de violência doméstica.

Fontes policiais nos disseram que Jenn agiu rapidamente depois que ela disse que Dean saiu de casa embriagado no mês passado … ligando para a polícia para avisar que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Mas, de acordo com a polícia, Dean violou isso uma semana e meia depois ao tentar entrar em contato com Jenn. Ele se entregou por causa dessa violação e foi posteriormente libertado – mas, no meio de todo esse drama, ela pediu o divórcio de Dean.