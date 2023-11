DeAndre Jordan vence o Halloween com fantasia hilariante de Taylor Swift

AO Halloween varreu o NBA,Estrela do Denver Nuggets DeAndre Jordan decidi trazer algumas risadas extras para o feriado vestindo um traje ultrajante.

Embora alguns de seus companheiros de equipe preferissem permanecer com seus trajes normais, Jordânia abraçou de todo o coração Espírito de Halloweenfazendo uma aparição memorável como a sensação pop Taylor Swift.

O imponente 7’1″ centro fez uma grande entrada vestindo uma jaqueta do Kansas City Chiefs, uma peruca loira e batom vermelho brilhante durante as viagens do time para o próximo jogo contra o Os Timberwolves de Minnesota.

Jordânia escolha de se vestir como Taylor Swiftou talvez a namorada de Travis Kelce (como ele não conseguia decidir), rapidamente se tornou uma sensação viral.

A mídia social adorou a fantasia de Jordan

A NBA não é estranha ao extravagante dia das Bruxas celebrações, com os jogadores frequentemente exibindo sua criatividade com fantasias assustadoras e bem-humoradas.

No entanto, DeAndre Jordan A decisão de canalizar sua estrela pop interior levou a melhor, atraindo atenção e diversão de fãs em todo o mundo.

As redes sociais foram inundadas com comentários como “Taylor (versão do DJ)” e “Nah DJ ganhou o Halloween,” já que os entusiastas do basquete não se cansavam da transformação inesperada.

Embora DeAndre Jordan ainda não entrou em quadra nesta temporada, ele já conquistou o título não oficial de Campeão do Dia das Bruxas.

Swift aproveitando o sucesso de 1989 (versão de Taylor)

Taylor Swift está experimentando seu próprio sucesso notável no paradas musicais.

Seu recente lançamento, “1989 (versão de Taylor)” enviou ondas de choque pela indústria.

É evidente o domínio da cantora nas plataformas de streaming, com Spotify anunciando que ela agora é a artista mais transmitido em um único dia na história da plataforma.

Além disso, “1989 (versão de Taylor)” alcançou a distinção de ser Spotify álbum mais transmitido em um único dia este ano.

Espetacular de Swift “A Turnê das Eras” e filmes de concerto contribuíram para o seu estatuto de bilionária, solidificando o seu lugar como um ícone duradouro no mundo da música.