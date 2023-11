Decathlon está com MAIS DE 100 VAGAS ABERTAS; Confira!

A Decathlon, famosa rede de lojas que é uma das maiores do segmento esportivo em todo o planeta, está contratando novas pessoas no mercado brasileiro. Posto isso, antes de falar mais sobre, veja quais são as opções disponíveis e suas respectivas cidades:

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Realizar atividades de fechamento mensal para assegurar os prazos. Analisar variações de contas de resultados e suportar as unidades de negócios e demais departamentos. Realizar conciliação e reconciliação de contas contábeis. Oferecer suporte às lojas em eventuais dúvidas contábeis;

Analista de Planejamento Financeiro Lojas – Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro Supply – Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar Logístico Junior – Centro de Distribuição – Barueri – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Contábil – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Departamento – Decathlon Campinas – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Melhoria Contínua – Barueri – SP – Efetivo;

Gerente de Operações – Piracicaba – SP – Efetivo;

Gerente de Seção – Loja BH – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Gerente de Seção – Loja BH Sul – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Gerente de Seção – Brasília – DF – Efetivo;

Gerente de Seção – Londrina – PR – Efetivo;

Gerente de Seção – Loja Riomar Recife – Recife – PE – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Loja Anália Franco – São Paulo – SP – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Maringá – PR – Aprendiz;

Pessoa Vendedora – Curitiba – PR – Efetivo;

Pessoa Vendedora – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Pessoa Vendedora – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Decathlon

Contando mais detalhes sobre a marca, vale destacar que a Decathlon trata-se de uma empresa de origem francesa que, no Brasil, conta com 50 lojas físicas e uma forte presença digital, por meio do site e-commerce, aplicativo e marketplace.

Além disso, em todos os ambientes, valoriza a relação de esportista para esportista, ao proporcionar uma verdadeira experiência Decathlon. Ao todo, são mais de 1.700 lojas e cem mil colaboradores, todos apaixonados por esporte ao redor do mundo.

Por fim, com o propósito de ser útil para as pessoas e o planeta, produz valor sustentável e, juntos, compartilha os resultados desta criação. Por isso, está sempre à procura de esportistas apaixonados que representem os seus valores.

Como enviar o portfólio?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.



