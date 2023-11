Declarações de Tinesha Mahomes causam uma revolução entre os torcedores do Kansas City Chiefs

EUdeve ser admitido, o Chefes de Kansas City não estão no seu melhor momento. Com o ataque passando por uma crise de produtividade, qualquer faísca é suficiente para iniciar um incêndio entre a torcida do time, e pior se essa faísca vier do quarterback Patrick Mahomes família.

Para a polêmica vida de seu irmão Jacksonque no fim de semana passado foi visto no meio de uma de suas noitadas habituais, esta semana foi adicionado o furacão desencadeado por Tinesha Mahomesirmã de Pat Mahomespai do Chefes chamador de sinal.

Em vídeo postado nas redes sociais, Tinesha concentrou sua atenção no gerente geral da equipe, Brett Veacha quem ela culpou pelo mau desempenho no ataque de passes da equipe, especialmente o receptores.

“Eu ainda digo que muito disso está acontecendo Veach. É por conta dele. Ele não está em campo, mas com certeza poderia ter ido buscar ajuda. Stevie Wonder poderia ter percebido que isso era um problema”,Tinesha alegado após o jogo de segunda à noite em que Cidade de Kansas perdeu por 17 a 21 para o Filadélfia Eagles.

Durante o jogo, os recebedores Márquez Valdez-Scantling e Justin Watson deu passes quase perfeitos de Mahomes, o que levou à derrota do time, e Tinesha não perdoou: “Aqueles mesmos recebedores jogando bolas para a esquerda e para a direita. E Pat está lá fora parecendo um pouco louco.”

Base de fãs do Chiefs no ataque

O dedo que aponta Tineshaque culpou Veach’s excesso de ego pelos problemas do time, não passou despercebido aos torcedores, que imediatamente assumiram a tarefa de respondê-la no Xantigo Twitter.

Entre os fãs mais moderados, @DarthKansasCity comentou: “Bem, na era do teto salarial, você tem que tomar decisões. Essa equipe teve Monte Tyreekpico Kelce e perdeu na AFCCG para o Bungles (Bengals). Dito isto, ela está 100% certa ao dizer Veach negligenciou a posição do WR; Reid não conseguiu um treinador SÉRIO de WR e aqui estamos.”

Mas outros, como @Rander91foi direto para Tinesha pescoço: “Não sei como Patrício permanece são com uma família de palhaços tão esquisita” ou gosto @FLCL_KCque simplesmente disse “Tentando descontar esse sobrenome.”

Embora não faltassem pessoas que concordassem com ela, como @himbirtyquem disse “Música para o meu ouvido. Sim, Veach deve ir. Tenho ligado desde a troca de Tyreek/Mathieu e o contrato de Chris Jones. Os jogadores no vestiário gritaram Veach’s ego tão barulhento. Temos uma boa equipe hoje; Veach está atrapalhando a trajetória da grande dinastia do time.”

Procurando um ingresso para a pós-temporada

As próximas semanas serão cruciais no Chefes aspirações de retornar ao Super Bowlcom três dos últimos sete jogos fora de casa, incluindo uma difícil visita ao Carregadores de Los Angeles.

Por este motivo, deverá aproveitar os jogos em casa, embora as visitas do Buffalo Bills, Las Vegas Raiders e Cincinnati Bengals parece complicado no papel.

Deles 7-3 disco os coloca em primeiro lugar na categoria medíocre Divisão Oeste da AFCmas o Chefes ainda precisa melhorar sua posição para ter a vantagem de jogar em casa na pós-temporada.

No momento, essa conquista está fora de alcance, já que eles estão em terceiro lugar no Conferência Americana atrás do Golfinhos de Miami e Corvos de Baltimoreambos com registro de 8-3.