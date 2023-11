Deion Sanders fala com Dan Patrick sobre o status do filho Shedeur no Draft da NFL

TA cena universitária do futebol está repleta de conversas sobre Coloradofenômeno do quarterback, Shedeur Sanders, que vem iluminando o campo com suas habilidades impressionantes. Suas atuações têm sido tão excelentes que há rumores sobre ele ser uma escolha potencial no primeiro turno no próximo Draft da NFL. No entanto, numa reviravolta surpreendente, parece que a estrela em ascensão poderá atrasar as suas ambições profissionais.

O treinador de Shedeur, que também é seu pai, lenda da NFL Deion Sanders, deu dicas no ‘The Dan Patrick Show’ sugerindo que seu filho não pode se declarar para 2024 NFL Rascunho ainda. Faltando mais um ano de elegibilidade após esta temporada, o Coach Prime acredita que Shedeur está inclinado a aceitá-la. “Eles vão sair no mesmo ano, no ano que vem. A propósito, é melhor eles não tentarem deixar o papai este ano.” Deion Sanders disse, enfatizando sua esperança de ter mais tempo com seus filhos antes que eles potencialmente dêem o salto para o nível profissional.

Os fãs do Colorado manterão a banda de Sanders por mais um ano

Essa novidade vai encantar os Universidade do Colorado fãs, que assistiram ao Búfalos‘O quarterback se destaca em campo. Apesar do time enfrentar desafios após um início promissor de 3 a 0, Sanders mostrou por que é considerado um dos zagueiros de elite do futebol universitário. Suas estatísticas notáveis ​​– 2.882 jardas, 24 touchdowns e apenas três interceptações em apenas nove jogos – falam muito de seu talento e potencial. Os observadores ficam se perguntando sobre as alturas que ele poderia alcançar com uma linha ofensiva ainda mais forte apoiando-o.

Enquanto Ela porta vem acumulando números impressionantes, seu irmão, Siló, não ficou atrás na contribuição na defesa do time. Shilo Sanders tem sido uma força formidável, somando 48 tackles (40 solo), criando dois fumbles forçados e garantindo uma interceptação.

O Lixadeiras irmãos tornaram-se parte integrante do Colorado narrativa do futebol, com suas atuações mantendo torcedores e comentaristas na ponta dos assentos. Enquanto o Bônus Para continuar a temporada, todos os olhos estarão voltados para Shedeur para ver se ele consegue solidificar ainda mais seu caso para a NFL, mesmo que sua estreia na grande liga esteja a uma temporada de distância.

A expectativa em torno do potencial dos irmãos Sanders continua a crescer, assim como o legado de seu pai, tanto nos bastidores quanto na comunidade do futebol universitário. Por enquanto, o foco permanece na presente campanha, tentando reconstruir esta Colorado programa e onde o NFLpara Shedeur e Shilo, permanece ainda um horizonte distante.