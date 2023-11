Deion Sanders rejeita firmemente as especulações de treinador da Texas A&M: ‘Estou bem’

EUnuma recente conferência de imprensa, Deion Sanders, o técnico do Colorado, deixou bem claro que não tem interesse em se mudar para o Texas A&M. Esta declaração veio em resposta às especulações alimentadas pela ESPN Stephen A. Smithque expressou o desejo de ver Sanders assumir o cargo de técnico dos Aggies após a demissão de Jimbo Fisher.

Sanders’ o foco permanece inabalável em seu time atual, especialmente com o próximo jogo contra Estado de Washington. “Eu quero ganhar, quero ganhar um jogo. Então você acha que eu realmente sento e penso sobre esse tipo de coisa?” Sanders respondeu quando questionado sobre o Texas A&M trabalho. Ele enfatizou a necessidade de se concentrar no desafio imediato, dado o calendário apertado e a necessidade de vencer os dois últimos jogos para ser elegível para o bowl.

Colorado teve um declínio acentuado

Colorado A jornada desta temporada tem sido uma montanha-russa, começando forte com um recorde de 3-0, mas depois enfrentando uma fase desafiadora, perdendo seis dos últimos sete jogos. O próximo adversário do time, Washington State, também tem uma história semelhante de um início forte seguido de uma série de derrotas.

Enquanto Lixadeiras‘ dedicação a Colorado é admirável, os desafios que enfrenta não são menores. Ele iniciou um grande projeto de reconstrução ao chegar a Colorado, que incluiu diversas transferências, principalmente de seu filho, o quarterback Shedeur Sanders. Qualquer consideração de uma mudança não seria apenas complicada por Coloradopelas lutas recentes, mas também pela logística de transferências para esses jogadores, um processo tornado cada vez mais difícil pela posição da NCAA sobre isenções de transferência dupla.

O carrossel de coaching tem estado ativo com especulações sobre vários treinadores do Power Five, incluindo Dan Lanning, do Oregon, e Mike Norvell, do estado da Flórida, sendo candidatos potenciais para o cargo da Texas A&M.

À medida que o cenário do futebol universitário continua a mudar e os rumores circulam, uma coisa permanece certa: Deion Sanders está firmemente enraizado na sua missão em Coloradocom uma visão clara para o futuro da equipe.