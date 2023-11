Demetrious Johnson se classifica em segundo lugar na lista pessoal do GOAT

Demetrious Johnson não tem vergonha de se autodenominar um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Mas até onde ele está disposto a ir?

Discutindo o Monte Rushmore dos GOATs de MMA em seu canal no YouTube, “Mighty Mouse” apresentou sua lista dos quatro melhores lutadores de todos os tempos, onde ficou pouco antes do primeiro lugar.

“No segundo lugar, você tem o seu verdadeiro respeito, meu, Demetrious Johnson”, disse Johnson. “Ninguém conseguiu fazer o que eu consegui fazer no peso mosca ou em qualquer categoria. Onze defesas de título consecutivas criaram um movimento totalmente novo que muitos de vocês nunca viram – um agradecimento a Matt Hume que me ajudou a aprender esse movimento – venci por nocaute, finalização, por decisão, consegui um empate dividido, tanto faz. você quer ligar.

Logo atrás de Johnson em sua lista estão os campeões de longa data do UFC Georges St-Pierre no terceiro lugar e Anderson Silva no quarto lugar.

Comparando-se a Silva, Johnson se dá vantagem por acreditar que estava mais disposto a misturar agressivamente as artes marciais em busca da finalização.

“Deixe-me dizer uma coisa, se você tiver o primeiro Demetrious Johnson, e [Silva’s UFC 97 opponent] Thales Leites vai para as costas dele e quer puxar para a guarda, é melhor você acreditar que meu cu preto não vai mandar ele se levantar”, disse Johnson. “Vou entrar na guarda dele e estourar a porra da guarda dele com meu jiu-jitsu. É por isso que eu preferiria o primeiro Demetrious Johnson ao invés do primeiro Anderson Silva.”

Silva derrotou Leites por decisão unânime esquecível, um ponto baixo em uma carreira repleta de algumas das finalizações mais memoráveis ​​da história do MMA.

A finalização do campeonato é uma categoria em que Johnson – atualmente número 7 na lista Pound-for-Pound do MMA Fighting – tem muitos de seus colegas derrotados ao finalizar sete de suas 11 defesas de título consecutivas, recorde do UFC. É esse instinto assassino que Johnson sente que o coloca acima não apenas de Silva, mas também de St-Pierre, um campeão meio-médio dominante que ia para o placar com mais frequência.

“Para mim, ter 11 defesas de título consecutivas e sempre buscar a finalização contra meus adversários, contra Kyoji Horiguchi, Chris Cariaso, John Dodson, Ray Borg, Henry Cejudo, a lista continua”, disse Johnson. “E para poder ir para uma organização diferente onde estou lutando aos 135, estou lutando contra adversários maiores, com regras diferentes, consegui vencer um Grande Prêmio Mundial, que é um estilo de torneio, três lutas em um ano, e depois virar e lutar pelo cinturão. Voltei, nocauteei o cara e depois defendi o cinturão e depois de tudo isso vou fazer um torneio de jiu-jitsu brasileiro da IBJJF, minha primeira vez de kimono, mestre faixa-marrom com 37 anos, e vou lá e eu ganho.

“Nem um ponto foi marcado para mim, nenhum daqueles lutadores, nem mesmo o próprio Jon Jones faria isso e seria capaz de passar com louvor, então acho que a capacidade para eu ser capaz fazer a transição para coisas diferentes é o que me coloca acima desses caras. Normalmente, eu não me coloco acima das pessoas, já que estamos tendo essa discussão, irei em frente e argumentarei por que acredito que estou entre os 4 primeiros.”

É apenas o atual campeão peso pesado do UFC, Jon Jones, que Johnson coloca à frente dele em sua lista GOAT. Jones reinou na divisão dos meio-pesados ​​​​por anos, com vitórias sobre vários nomes famosos e ainda não sofreu uma verdadeira derrota na competição.

“Jon ‘Bones’ Jones”, disse Johnson ao anunciar seu lutador número 1. “Esse é o único homem que vou colocar na minha frente porque esse homem, eu sinto que toda vez que ele esteve dentro da jaula ele poderia simplesmente destruir seu oponente da maneira que você quisesse.”

Assista ao vídeo “GOAT Mountain” de Johnson abaixo.