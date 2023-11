Dentalclean está NA PROCURA por novos colaboradores no SUL

A Dentalclean, empresa 100% nacional que está presente no mercado há mais de 20 anos, tendo como missão atuar fortemente no segmento de Oral Care, está com ótimas vagas de emprego disponíveis no momento. Quer dizer, antes de falar mais sobre, confira quais são os cargos abertos:

Analista de Custos – Londrina – PR – Efetivo;

Analista de Qualidade SR – Londrina – PR – Efetivo;

Auxiliar de Movimentação de Materiais I – Londrina – PR – Efetivo: Receber os produtos acabados e acondicionar no estoque e conferir nota fiscal. Separar pedidos dos clientes para serem expedidos; Ajudar na contagem física de produtos; Fazer, periodicamente, arrumações das mercadorias depositadas no setor de expedição.

Operador (a) de Máquinas – Londrina – PR – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) Interno – Londrina – PR – Efetivo.

Mais sobre a Dentalclean

Dando mais informações sobre a Dentalclean, é importante destacar que trata-se de um player nacional no segmento de higiene oral, que busca entregar bem-estar e alegria nos cuidados pessoais. Com mais de 25 anos de história, produz produtos de qualidade, com sustentabilidade e respeito social.

Com uma visão moderna, procura atender as demandas dos clientes e stakeholders com agilidade e eficiência, transformando a vida dos consumidores com um sorriso de cada vez. Desde 2004 possui fábrica própria, com os mais modernos maquinários Zahoransky e matérias-primas selecionadas, que garantem a qualidade do seu processo produtivo.

Em seu mix a empresa possui escovas, géis e fios dentais, enxaguantes, antissépticos e limpadores de língua, que atendem desde bebê até a linha adulto, além de trabalhar com umas das mais completas linhas profissionais do mercado. O grande diferencial de seus produtos está nas cerdas arredondadas, que proporcionam uma higienização com mais conforto e qualidade para os consumidores da marca.

Confira quais são os benefícios

Vale Alimentação;

Plano de saúde – Unimed;

Plano odontológico – Uniodonto;

Refeição no local (café da manhã, almoço e café da tarde);

Gympass;

Bônus de assiduidade;

Presente de aniversário;

Comemoração de aniversariantes do mês;

Convênio de desconto com as principais universidades de Londrina;

Seguro de vida;

Kit maternidade/ paternidade;

Presente de casamento.



Como realizar a sua inscrição?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Dentalclean, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

