Denzel Washington ataca Dak Prescott: O Lakers vai ganhar um campeonato antes dos Cowboys

Fator divertido Denzel Washington disse isso Dak Prescottde Dallas Cowboys não vamos ganhar o Super Bowl antes do Los Angeles Lakers conseguir ganhar um campeonato da NBA novamente.

Prescott é um dos melhores jogadores da NFL e está em ótima forma agora, mas ainda não ganhou um Super Bowl.

Washington sabe o que é estar no topo da sua profissão e não pensa Prescott chegará lá em breve.

Washington não está convencido por Prescott

Enquanto estiver no Let’s Go! Podcast com Tom Brady, Washington falou sobre Prescott e suas habilidades de liderança.

Quando questionado sobre Vaqueiros‘ Chances do Super Bowl, ele fez uma longa pausa antes de dizer: “Eu amo o quarterback. Eu o amo. Ele é um líder de homens. Ele é um homem de Deus. É melhor ele ganhar campeonatos.”

Ele foi então pressionado sobre se o Los Angeles Lakers ou o Vaqueiros em seguida vencerão seus respectivos campeonatos, Washington disse: “Lakers.”

Enquanto Prescott está obviamente determinado a melhorar o recorde de 7-3 do Vaqueirosele também se concentrou em outros assuntos, como fãs abusando dele nas redes sociais quando suas apostas não chegam.

Em resposta a esses fãs, ele disse recentemente: “Eu entendo quando os fãs estão chateados.

“Mas há outros casos… esses são os momentos que você deve lembrar, ele deve ter pago todo o aluguel naquele caso. Mais uma vez, dou-lhe graça e entendo e digo: ‘Pare de jogar’.”