Derek Brunson explica por que se separou do UFC e revela o que Dana White disse a ele na ligação depois

Derek Brunson não guarda má vontade em relação ao UFC depois de passar quase 11 anos na promoção, mas sabia que era hora de seguir em frente.

O veterano de 39 anos garantiu sua liberação antes de assinar um novo contrato de múltiplas lutas com o PFL, onde fará sua estreia no card final da temporada nesta sexta-feira. Embora originalmente programado para enfrentar Roman Dolidze este mês, Brunson optou por cortar relações com o UFC e procurar um novo começo em outro lugar.

“Acho que foi nessa época que nós dois seguimos caminhos separados”, disse Brunson ao MMA Fighting. “Tive uma boa fase lá, mas acho que onde estou na minha carreira, na minha idade, algumas das coisas que acontecem lá não faziam sentido para mim.

“Foi muito difícil se levantar para essas lutas, para todos esses caras tops. Foi o momento perfeito para nós dois seguirmos em frente.”

Brunson esteve perto da disputa pelo título em algumas ocasiões diferentes, enquanto permaneceu entre os 10 pesos médios durante quase toda a sua carreira no UFC. Mais recentemente, ele conseguiu uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas que culminou com uma vitória por finalização sobre o ex-desafiante ao título Darren Till. Atualmente ele ocupa a 12ª posição no MMA Fighting Global Rankings.

A vitória não lhe rendeu a chance pelo título, porém, Brunson teve que enfrentar Jared Cannonier – luta que acabou perdendo por nocaute no segundo round. A frustração por ter chegado tão perto, mas ainda não ter tido a oportunidade de disputar o ouro do UFC, acabou fazendo com que ele se sentisse como se estivesse pisando na água.

“Acho que tive um valor muito bom onde estava e senti que merecia e poderia tirar mais proveito do que estava fazendo na minha última corrida”, explicou Brunson. “Eu queria me levantar para essas lutas, queria ficar animado. Foi diferente estar em cinco sequências de vitórias, vencer um cara, meio que ouvir, meio que ser insinuado ‘você é o próximo se vencer’ e quando você vence, você chega lá e é como ‘lutar contra outro eliminador de título’. ‘ Foi difícil se levantar para essas lutas.

“Levantar-se para essas eliminatórias de título quando você já estava no jogo há muito tempo simplesmente não era motivador. Essa pode ter sido uma das razões pelas quais não estive tão bem nas últimas lutas que estava dominando.”

No final, o UFC liberou Brunson do contrato e dias depois ele assinou com o PFL.

Apesar de um acordo mútuo de separação, Brunson diz que recebeu uma ligação de Dana White depois que o CEO do UFC fez comentários sobre sua libertação durante uma coletiva de imprensa.

“Alguém perguntou a Dana [White] algo sobre mim no último card e Dana me ligou logo depois”, revelou Brunson. “Ele disse ‘Eu não ouvi o que eles disseram, poderia ter parecido estranho, mas eu queria que você soubesse que não estava tentando menosprezar você ou algo assim.’ Não foi animosidade, nem má vontade.

“Eu trabalhei duro no UFC. Não creio que o que fiz possa ser duplicado. O UFC é muito diferente de quando entrei. Só os piores lutaram no UFC. Agora o UFC está contratando muitos caras para poder formar mais caras. É apenas maior, então eles têm muito mais caras.”

Depois que sua liberação foi assinada, selada e entregue, Brunson teve opções disponíveis imediatamente, incluindo um acordo potencial com o BKFC, mas optou por assinar com o PFL. Ele fará sua estreia em 24 de novembro, quando enfrentará o bicampeão peso meio-médio do PFL, Ray Cooper III, em uma luta de peso médio antes de eventualmente fazer a transição para o meio-pesado para competir no torneio de toda a temporada em 2024.

Brunson admite que a remoção da política do PFL em seu matchmaking, onde vencer é tudo o que realmente importa, fez toda a diferença quando ele procurava uma nova casa promocional.

“Eu precisava de uma mudança, uma mudança”, disse Brunson. “Só de estar no PFL já é uma nova oportunidade, um novo objetivo. Não preciso fazer lobby por nada. Eu só tenho que ir lá e vencer lutas. Esse é o meu foco principal agora.

“Fui classificado entre os 10 primeiros em todos os principais sites e fiquei em 7º ou 8º lugar no ranking do UFC, então definitivamente tenho muito valor. Portanto, encontrar um lugar diferente não seria um problema. Eu estava até pensando em usar os nós dos dedos nus. Eu estava conversando com esses caras e estávamos perto de fechar um acordo antes mesmo do PFL aparecer. Eu estava apenas procurando uma nova aventura, uma nova motivação. Eu gosto de competir. Não se trata de dinheiro para mim. É sobre competir. Adoro evoluir e trabalhar nas coisas e tentar ser uma versão melhor de mim mesmo.”