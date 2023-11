Derek Chauvin vê recurso rejeitado contra condenação por assassinato de George Floyd

TA Suprema Corte dos EUA, na segunda-feira, rejeitou o recurso de condenação interposto por Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis responsável pelo assassinato de George Floyd.

Esta decisão mantém a condenação de Chauvin por homicídio em segundo grau e uma pena de prisão superior a 20 anos.

A equipe de defesa de Chauvin solicitou a intervenção do mais alto tribunal em outubro, alegando que foi negado ao seu cliente um julgamento justo em 2021 devido ao preconceito pré-julgamento exacerbado pela publicidade.

Eles também alegaram má conduta dos jurados, alegando que os jurados foram motivados a considerar Chauvin culpado para evitar ameaças de violência por parte do público.

A Suprema Corte, ao recusar o recurso de Chauvin, não fez nenhum comentário sobre sua decisão.

O que levou Derek Chauvin a ser acusado de assassinato?

George Floyd foi morto pela polícia em 25 de maio de 2020, desencadeando protestos globais exigindo justiça para seus assassinos e o fim da brutalidade policial e do racismo em todo o mundo. Chauvin pressionou o joelho no pescoço de Floyd por nove minutos e meio do lado de fora de uma loja de conveniência onde Floyd era suspeito de usar uma nota falsa de US$ 20.

O vídeo de um espectador capturou os momentos finais de Floyd enquanto ele implorava por sua mãe e dizia repetidamente: “Eu não consigo respirar,” uma frase que se tornou um grito de guerra para o movimento Black Lives Matter.

Três outros ex-policiais envolvidos no assassinato de Floyd-J Alexander Kueng, Tou Thao e Thomas Lane-recebeu sentenças estaduais e federais menores.

Embora o recurso de condenação em nível estadual de Chauvin tenha sido rejeitado, ele está simultaneamente apelando de sua condenação por acusações federais de direitos civis relacionadas à morte de George Floyd. O caso continua a ser um ponto focal nas conversas em curso sobre justiça, policiamento e racismo sistémico nos Estados Unidos.