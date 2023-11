EUNa NBA, existem códigos não escritos de espírito esportivo, sendo um deles abster-se de marcar na última posse de bola quando o resultado do jogo já estiver determinado.

Porém, a introdução da nova Taça NBA altera esta norma, pois os pontos nos momentos finais contribuem para a média.

Cantos de ‘F ** k Josh Giddey’ explodem no show de Lil Uzi VertTwitter

Um incidente recente durante o jogo entre o Raptors de Toronto e búfalos de Chicago jogo destacou essa mudança.

Troca acalorada entre DeRozan e banco do Raptors

Com o raptores liderando 120-108 e apenas 10 segundos restantes, Pascal me desculpe tentou um chute seguindo instruções claras do banco para aumentar o placar.

A jogada resultou em falta, levando a um confronto entre DeMar DeRozan e a raptores‘ equipe treinadora.

DeRozanum número significativo no raptores‘ história, expressou sua desaprovação, levando a uma discussão acalorada com o técnico Rajakovic e resultando em DeRozana expulsão imediata do jogo.

Este incidente aumenta as peculiaridades da temporada da NBA, especialmente para o búfalos de Chicagoonde parece que as tensões podem estar a aumentar, possivelmente abrindo caminho para um novo começo no meio de uma temporada desafiadora.