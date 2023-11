Derrick Lewis oferece uma resposta hilariante ao abordar a recente prisão por acusações de direção imprudente

Derrick Lewis não parece estar preocupado com sua recente prisão por condução imprudente, depois que ele supostamente foi preso por dirigir a 136 MPH em uma zona de 50 MPH em Houston.

A poucos dias de sua luta principal contra Jailton Almeida no UFC São Paulo, o peso pesado de 38 anos deu a notícia de que foi parado e denunciado no dia 25 de outubro enquanto dirigia um Lamborghini em sua cidade natal, Houston. Mais tarde, ele foi libertado sob fiança pessoal de US$ 100, com sua próxima data de julgamento marcada para 27 de dezembro.

Embora Lewis tenha advogados no caso, acontece que ele pode optar pela defesa testada e comprovada de Shaggy quando chegar a hora de enfrentar as acusações.

“Não, acho que nem fui eu”, Lewis respondeu quando questionado sobre a prisão durante o Media Day do UFC São Paulo (cortesia do Canal Encarada). “Aquele cara tinha cabelo. Você viu a foto? Eu não tenho cabelo. Esse não sou eu.

Engraçado, o registro de prisão na parada de trânsito onde Lewis foi detido lista que ele tem cabelo preto – na verdade ele é careca – e sua altura e peso estão listados como 1,80 metro e 90 quilos. Por essa medida, Lewis pode estar reduzindo para o meio-pesado.

Brincadeiras à parte, Lewis foi parado depois de supostamente ter passado por policiais enquanto entrava e saía do trânsito em velocidades quase três vezes maiores que o limite legal naquele trecho da estrada.

A acusação de direção imprudente é uma contravenção e, se for condenado, Lewis poderá pegar até 30 dias de prisão ou multa de até US$ 200.