Descontos de até 70% e cashback de 60%

Na temporada da Black Friday, o PicPay surge como uma opção atrativa para consumidores em busca de descontos substanciais e oportunidades de cashback. A plataforma digital de pagamentos está oferecendo descontos de até 70%, juntamente com uma taxa de cashback de 60% em compras realizadas pela plataforma PicPay Shop, em parceria com diversas lojas e também no pagamento de contas.

Entre as lojas participantes, encontram-se nomes conhecidos como Magazine Luiza (MGLU3), Casas Bahia (BHIA3) e AliExpress. Além disso, o aplicativo amplia as opções de economia ao disponibilizar um marketplace diversificado, permitindo a aquisição de cartões-presente para video games, aplicativos de delivery e transporte, como iFood e Uber.

Com gigantes do varejo participando ativamente da promoção, os consumidores têm a garantia de acessar produtos de alta qualidade com descontos significativos. No aplicativo do PicPay é possível conferir todas as lojas que estão participando dessa ação de Black Friday.

Uber gratuito para clientes PicPay

Durante a Black Friday, o PicPay surpreende seus clientes com promoções exclusivas, e uma delas chama a atenção dos usuários: a possibilidade de viajar de Uber gratuitamente. Até o dia 26 de novembro, novos usuários do PicPay receberão um cashback de 100% nas corridas de até R$ 15 ao optarem por pagar suas viagens com o aplicativo. O Uber é considerado hoje o aplicativo de transportes mais popular no país.

Além disso, no cenário mais amplo, todos os usuários que efetuarem pagamentos com PicPay desfrutarão de um desconto de 20% e receberão cashback de até R$ 3 por viagem, válido para até cinco trajetos durante o período promocional. Importante notar que o cashback em ambos os casos está limitado a R$ 15.

Para aqueles que realizam compras no Google Play utilizando o PicPay, a vantagem também é notável. Novos usuários receberão 35% de cashback, limitado a R$ 7, em compras acima de R$ 20.

Os usuários recorrentes do aplicativo não ficam de fora das ofertas. Ao realizar compras acima de R$ 20, poderão aproveitar um cashback de 25%, limitado a R$ 5, mediante disponibilidade. As promoções buscam proporcionar aos usuários do PicPay uma experiência diferenciada durante a Black Friday, incentivando o uso da plataforma para diversos fins, desde corridas de Uber até aquisições no Google Play.



Sobre o PicPay

O PicPay, com uma trajetória de mais de dez anos, se destaca como uma plataforma abrangente de serviços financeiros, oferecendo um portfólio completo projetado para fortalecer a gestão do dinheiro e se consolidar como a principal conta do dia a dia tanto para indivíduos quanto para empresas. A empresa busca proporcionar uma experiência financeira mais segura aos seus usuários.

Operando em cinco frentes de negócios distintas, o PicPay abrange Serviços Financeiros para Pessoa Física, atendendo às necessidades individuais, bem como Serviços Financeiros para Pessoa Jurídica, visando auxiliar empresas em suas transações e operações financeiras. Além disso, o PicPay Shop representa uma extensão da plataforma, oferecendo opções de compras e transações diversas.

Fundada em Vitória, no Espírito Santo, o PicPay já conquistou uma base sólida de usuários, contando com mais de 34 milhões de usuários ativos. Esta presença expressiva no mercado reforça a confiança dos consumidores pela plataforma, consolidando sua posição como uma das principais alternativas no cenário financeiro digital.