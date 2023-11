Descontos de imposto sobre a propriedade: quem está recebendo $ 1.750 em descontos?

Mquaisquer residentes de Nova Jersey recentemente receberam pagamentos de redução do imposto sobre a propriedade como parte do ÂNCORA programa, anunciado por Governador Phil Murphy em 11 de outubro.

Nova Jersey tem a alíquota tributária efetiva mais alta do país, 2,23%, de acordo com a análise da Tax Foundation. Debaixo de ÂNCORA programa, a maioria dos proprietários idosos recebeu pagamentos de US$ 1.750, enquanto os locatários mais antigos receberam US$ 700.

Quem se qualifica para o cheque de desconto de NJ?

O Estado de Nova Jersey oferece vários benefícios para proprietários e inquilinos que atendam a determinados requisitos de elegibilidade. Um desses benefícios é o Reembolso de Imposto sobre Propriedade programa, também conhecido como Congelamento Sênior. Este programa está disponível para proprietários de casas, incluindo proprietários de casas móveis localizadas em parques de casas móveis, que tenham 65 anos ou mais ou que recebam benefícios de invalidez da Previdência Social Federal.

Os candidatos devem ter pago impostos sobre a propriedade de sua residência principal em Nova Jersey, diretamente ou por meio de taxas de estacionamento de casas móveis. Eles também devem ser residentes de Nova Jersey há pelo menos 10 anos e viver na casa cujo reembolso é solicitado há pelo menos 3 anos. Além disso, eles devem atender a determinados limites e requisitos de renda tanto para o ano base quanto para o ano de reembolso.

Outro benefício disponível para proprietários e inquilinos elegíveis é o Programa de descontos FAIR. Para se qualificarem, os candidatos devem ter ocupado sua residência principal em Nova Jersey em 1º de outubro e pago impostos sobre a propriedade dessa residência, diretamente ou por meio de aluguel. Sua renda bruta para o ano inteiro não deve exceder US$ 200.000 (proprietários) ou US$ 100.000 (inquilinos).

Proprietários de casas com 65 anos ou mais ou deficientes têm direito a um mínimo de US$ 500 e um máximo de US$ 1.200 (mas não mais do que o valor dos impostos sobre a propriedade efetivamente pagos). Proprietários de casas com menos de 65 anos e sem deficiência têm direito a um mínimo de US$ 300 e um máximo de US$ 350 (mas não mais do que o valor dos impostos sobre a propriedade efetivamente pagos). Inquilinos com 65 anos ou mais ou deficientes têm direito a um mínimo de US$ 150 e um máximo de US$ 825. Inquilinos com menos de 65 anos e sem deficiência têm direito a um desconto de $ 75.

Para obter mais informações sobre esses programas e como se inscrever, os indivíduos podem ligar para a Divisão de NJ de Informações Fiscais Gerais de Tributação em 1-609-826-4400 ou 1-800-323-4400, as Informações do Programa de Desconto de Homestead em 1-877-658 -2972, ou visite Divisão de Tributação de Nova Jersey.