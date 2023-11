descontos especiais são divulgados por Globoplay e HBO Max; Confira

A Black Friday, para quem não conhece, é uma data comemorativa que marca o início das compras do Natal, na qual várias lojas oferecem descontos e condições de pagamento especiais. Nesse sentido, as plataformas de streaming já começaram a anunciar suas ofertas, sendo que a Globoplay e a HBO Max já revelaram os novos preços de suas assinaturas nesta sexta-feira (17).

A Globoplay está trazendo descontos melhores em seus pacotes anuais e mensais do Globoplay + Canais, já a HBO Max conta com mensalidades mais baratas para os dois primeiros meses de novos assinantes da plataforma, no pacote multitelas.

De qualquer maneira, esta Black Friday é uma ótima oportunidade de assinar serviços de streaming. Confira a seguir mais informações sobre os descontos da Black Friday nessas plataformas.

Descontos da Black Friday em streamings

Como dito, a Globoplay está contando com planos anuais e mensais mais baratos nesta Black Friday. Sendo assim, algumas promoções estão oferecendo dois meses do Telecine por R$ 14,95, o canal de futebol Premiere por R$ 39,90/mês e o pacote Premiere + UFC por R$ 69,90/mês.

Por outro lado, os pacotes anuais da Globoplay sofreram uma redução nos preços finais nesta Black Friday. Dessa forma, o plano básico, o qual inclui apenas o streaming, está custando R$ 154,80/ano, ou R$ 12,90 por mês.

Já o pacote anual de assinatura do Globoplay + canais está sofrendo uma redução de R$ 514,80 para R$ 454,80 no total, o que faz com que o preço mensal chegue a R$ 37,90. Este pacote inclui o Multishow, Globonews, MegaPix, entre outros.

Além disso, o plano superior, que inclui o Premiere, foi reduzido de R$ 718,80 para R$ 598,80 nesta Black Friday, passando a custar R$ 49.90 por mês. Por fim, os planos do Globoplay + Telecine e Globoplay + Combate estão custando R$ 29,90/mês, e R$ 14,90/mês, respectivamente.



Por outro lado, a HBO Max está adotando uma estratégia diferente nesta Black Friday. A plataforma de streaming, que inclui séries como Game of Thrones e The Last Of Us, está oferecendo dois meses de assinatura do plano mais caro por R$ 9,90, para novos assinantes. Trata-se do plano multitelas, o qual normalmente custa R$ 34,90, e conta com filmes em 4K, transmissão em até três telas de forma simultânea e download de até 30 títulos para assistir offline. A promoção da HBO Max segue válida até o dia 27 de novembro.

Utilização do Pix

O Pix é um sistema de transferências bancárias instantâneas, lançado pelo Banco Central em 2020, e que se tornou muito popular no Brasil ao longo dos anos. Atualmente, a ferramenta é utilizada diariamente por milhões de pessoas para o pagamento de produtos, serviços, contas, entre outras situações. Sendo assim, com a Black Friday se aproximando, a expectativa é de que haja um aumento na utilização das transferências instantâneas.

De acordo com o estudo “The Global Payments Report 2023”, realizado todos os anos pela Worldpay, atualmente cerca de 24% das transações realizadas no e-commerce (comércio eletrônico) utilizam o Pix. Além disso, a expectativa é de que a ferramenta chegue a 35% dos pagamentos em compras digitais nos próximos dois anos.

O mesmo relatório também demonstrou que o e-commerce deve crescer 10% por ano até 2026 no Brasil. Dessa forma, como muitas compras na Black Friday são feitas em lojas digitais, é possível afirmar que a participação do Pix nesta data especial deve aumentar.