Descubra a senha do Wi-Fi a que você está conectado com esse passo a passo

Você já se deparou com a pergunta “Qual é a senha do Wi-Fi?” ao entrar em um restaurante, loja ou casa de um amigo? O Wi-Fi é essencial para acessar a internet sem gastar os dados do celular, proporcionando uma conexão eficiente e rápida. No entanto, nem sempre a senha do Wi-Fi está disponível em seu dispositivo, exigindo o uso de ferramentas específicas para descobrir a chave de acesso da rede local.

Antes de explorarmos o passo a passo para conectar-se ao Wi-Fi, vamos entender a origem do termo “Wi-Fi”. Embora pareça estar relacionado a “Hi-Fi” (abreviação em inglês para “High Fidelity”, que significa alta fidelidade), a verdade é que o termo é derivado de Wireless Fidelity, ou seja, fidelidade sem fio.

A palavra “Wi-Fi” foi criada pela agência de marketing Interbrand, responsável pelo lançamento da marca. A agência apresentou dez sugestões de nomes à Wi-Fi Alliance, a associação global de empresas que originou o Wi-Fi, e o termo foi escolhido sem ter um significado específico. Agora que conhecemos a curiosidade sobre o nome, vamos aprender como descobrir a senha do Wi-Fi em diferentes dispositivos.

Como Descobrir a Senha do Wi-Fi no Android

A maioria dos dispositivos Android exibe a senha do Wi-Fi na tela de compartilhamento do acesso à rede. Caso o código não seja exibido, é possível utilizar o Google Lens para revelar a senha. Veja o passo a passo:

Abra o app Configurações; Acesse a opção “Wi-Fi”; Toque na rede Wi-Fi à qual o Android está conectado; Selecione a opção “Compartilhar”; A senha deve ser exibida acima ou abaixo do QR Code.

Caso a senha não seja mostrada nesse espaço, faça uma captura de tela do QR Code e utilize o Google Lens para ler o código e obter a informação.

Como Descobrir a Senha do Wi-Fi no iPhone (iOS)

No iPhone, é possível acessar as informações do Wi-Fi para descobrir a senha. Siga o procedimento abaixo:



Abra o app Ajustes; Acesse a opção “Wi-Fi”; Toque no ícone “i” ao lado da rede Wi-Fi conectada; Selecione “Senha” e faça a autenticação biométrica (Touch ID ou Face ID); Copie a senha do Wi-Fi.

Como Descobrir a Senha do Wi-Fi no Windows

No sistema Windows, você também pode encontrar a senha do Wi-Fi utilizando o Painel de Controle. Siga as etapas abaixo:

Clique no menu Iniciar; Pesquise e abra o aplicativo Painel de Controle; Selecione a opção “Exibir status e as tarefas de rede”; Em “Conexões”, clique na rede Wi-Fi conectada; Selecione “Propriedades da Conexão Sem Fio”; Clique na aba “Segurança”; Marque a caixa de seleção “Mostrar caracteres”.

Como Descobrir no macOS

No macOS, você pode acessar a senha do Wi-Fi utilizando o aplicativo “Acesso às Chaves”. Siga os passos abaixo:

Abra o Finder; Acesse a pasta “Aplicativos”; Abra o app Acesso às Chaves; No campo de busca, digite o nome da rede Wi-Fi conectada; Localize a rede e dê dois cliques para abrir a janela de informações; Marque a caixa de seleção “Mostrar senha”.

Como Descobrir no Linux

Caso você utilize o sistema operacional Linux, como o Ubuntu, é possível descobrir a senha do Wi-Fi conectado através do Terminal. Siga as etapas abaixo:

Abra o Terminal e digite o seguinte comando: cd /etc/NetworkManager/system-connections/ls -a Digite o comando abaixo, substituindo o campo [nome da rede] pelo nome da rede Wi-Fi: sudo cat [nome da rede] No resultado, você encontrará a senha do Wi-Fi na seção [wifi-security] , no campo psk .

Agora que você sabe como descobrir a senha do Wi-Fi em diferentes dispositivos, aproveite uma conexão estável e rápida em suas atividades diárias. Lembre-se de sempre respeitar as políticas de uso da rede e utilizar a senha de forma responsável.

“A conexão Wi-Fi é como uma ponte que nos leva ao mundo digital, proporcionando acesso rápido e eficiente.” – Autor Desconhecido

Esperamos que este guia passo a passo tenha sido útil para você. Compartilhe essas dicas com seus amigos e familiares e ajude-os a desvendar a senha do Wi-Fi. Aproveite uma navegação tranquila e sem interrupções!