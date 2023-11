Descubra Agora qual MOEDA ANTIGA pode ser Vendida por até R$3200

Tesouros são normalmente comuns em filmes, novelas, séries de tv e peças de ficção. Entretanto, o que nem todo mundo sabe é que também existem tesouros na vida real, e eles podem estar mais próximos do que se imagina inicialmente. Estamos falando de moedas raras, e o Brasil conta com várias delas.

Para encontrar uma peça valiosa não é preciso ser o Indiana Jones, ou mesmo um especialista na área. Seja idoso, criança ou adulto, qualquer pessoa pode ter a chance de encontrar moedas escondidas que podem valer muito dinheiro no final das contas. Assim, a dica é prestar bastante atenção aos detalhes.

A moeda rara

Neste artigo específico vamos falar sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1922. Não é um exemplar qualquer. Esta peça foi lançada em comemoração pelos 100 anos da independência do Brasil, que ocorreu oficialmente no ano de 1822, segundo os historiadores.

A peça em questão faz uma homenagem ao imperador Dom Pedro I, que teria comandado o processo de libertação do Brasil da Coroa Portuguesa, e também a Epitácio Pessoa, que era o presidente do país no momento em que se comemorava os 100 anos da Independência.

Como identificar a moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1000 réis do ano de 1922, considerando as informações de arquivo disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26.7mm;

Peso: 8gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: 100 Anos da Independência do Brasil 1822 – 1922;

Moeda Desmonetizada.

Desenho do Anverso: Dístico ‘ACCLAM. DA INDEPENDÊNCIA * * PRESID. DA REPÚBLICA – BRASIL e os bustos de Dom Pedro I e do Presidente Epitácio Pessoa, voltados para à esquerda;

Reverso: Dístico ‘7 DE SETEMBRO, 1º CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA’. Tocha com dois ramos, um com coroa e outra com barrete frígio da liberdade, o valor de face e as datas 1822 e 1922.



Como identificar o erro

Contudo, é importante lembrar que nem toda moeda de 100 réis do ano de 1922 é considerada rara. Para que ela conte com um bom valor agregado, é necessário que a peça conte com um pequeno erro, que passa despercebido pela maioria das pessoas.

O erro em questão é a repetição da letra B na palavra BRASIL. Logo abaixo dos bustos de Epitácio Pessoa e de Dom Pedro, é possível ver a inscrição BBASIL, ao invés de BRASIL. Trata-se de um erro de cunhagem que fez com que esta peça se tornasse ainda mais valiosa.

É importante lembrar que este erro também pode ser encontrado nas moedas de 500 réis de 1922, que também faziam uma homenagem ao centenário da Independência do Brasil.

MOEDA TIPO MBC SOBERBA FDC 1000 RÉIS DE 1922 NORMAL R$ 10 R$ 58 R$ 145 100 RÉIS DE 1922 REVERSO INVERTIDO R$ 200 R$ 450 R$ 950 1000 RÉIS DE 1922 (BB) BRASIL R$110 R$ 180 R$ 350

Agora, na tabela abaixo você pode conferir os valores cobrados para a moeda de 500 réis do mesmo ano.

MOEDA TIPO MBC SOBERBA FDC 500 RÉIS DE 1922 NORMAL R$ 8,50 R$ 48 R$ 140 500 RÉIS DE 1922 REVERSO INVERTIDO R$ 420 R$ 950 R$ 1.800 500 RÉIS DE 1922 REVERSO HORIZONTAL R$200 R$ 450 R$ 950 500 RÉIS DE 1922 (BB) BRASIL R$ 1.000 R$ 1.650 R$ 3.200

Os réis

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.