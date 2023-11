Descubra como APOSTAR NA MEGA DA VIRADA e mude sua vida

Em breve, as Loterias Caixa têm programado realizar o sorteio de mais uma edição da Mega da Virada, que é o principal concurso dentro da Mega-Sena. O prêmio para este ano está estimado em R$ 550 milhões, tornando-se a quantia mais alta já oferecida por essa loteria. Não é sem razão que este é um dos sorteios mais aguardados anualmente.

Devido à grande expectativa em torno desse evento, surgem algumas dúvidas comuns, como: como participar da Mega da Virada? É possível fazer apostas pela internet? Em caso afirmativo, qual é o custo de uma aposta nesse jogo especial?

Como participar da Mega da Virada?

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 19 horas do dia 31 de dezembro de 2022, nos seguintes canais:

No entanto, a opção de internet banking está disponível exclusivamente para os clientes do banco.

Portanto, é possível efetuar apostas pela internet. Em todas as situações, o jogador deve selecionar entre 6 e 20 números na cartela específica da Mega da Virada. Quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar, mas também aumenta o custo da aposta.

Uma opção de jogo interessante são os bolões, que consistem em apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Além disso, é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas.

Nos bolões da Mega-Sena, o preço mínimo é de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É permitido formar bolões com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.



Você também pode gostar:

Apostando na modalidade da loteria

Para fazer apostas nas loterias, basta dirigir-se a uma lotérica, procurar pelas cartelas normalmente dispostas no espaço físico, escolher os números (entre 6 e 20). Assim, em seguida, dirigir-se ao caixa para validar a aposta junto ao atendente.

Apostando pela internet (site ou aplicativo)

Acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa;

Realize um cadastro, se ainda não tiver um;

Escolha o jogo desejado e clique em “Aposte agora”;

Preencha a aposta, marcando online os números desejados (observe as regras específicas para cada tipo de aposta);

Opte pela “supresinha” se desejar que o site ou aplicativo escolha os números;

Ou escolha a opção “teimosinha” para repetir os números em sorteios futuros;

Informe ao sistema a quantidade de números que pretende jogar;

Utilize a opção “complete o jogo” se desejar que o sistema escolha os números restantes;

Clique em “colocar no carrinho”;

Prossiga para uma nova aposta ou vá para o pagamento, finalizando assim a aposta;

Informe os dados do cartão de crédito escolhido e clique em “comprar”.

Apostando pelo Internet Banking

Para realizar uma aposta por meio do Internet Banking, basta acessar a conta e localizar o banner destinado às apostas. Após isso, aceite o Termo de Adesão e faça a sua aposta. O limite estabelecido é de R$ 500,00, permitindo a seleção de até 9 dezenas.

Quanto custa apostar?

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 5,00, conferindo o direito de escolher 6 números. No entanto, o apostador pode optar por jogar até 15 números, arcando com um custo de até R$ 193,8 mil para tal.

Vale ressaltar que as apostas realizadas pelo site ou aplicativo têm um valor mínimo de R$ 30. Dessa maneira, a aposta mínima, composta por 6 números, por R$ 5, não é viável nesse formato.

Quais as chances de ganhar na Mega da Virada?

As probabilidades de vencer na Mega da Virada são equivalentes às de qualquer outro concurso da Mega-Sena. Em outras palavras, com uma aposta de 6 números, o jogador possui 1 chance em 50 milhões de tornar-se o grande vencedor.

Quanto é o rendimento de R$ 550 milhões?

Se alguém ganhar esse montante e decidir aplicá-lo na poupança, o rendimento atual seria de 6% ao ano + Taxa Referencial, variável diariamente. Conforme informações do Banco Central, o rendimento mensal seria de aproximadamente 0,5749% ao mês (dados do dia 14/12).

Isso resultaria em R$ 3.161.950,00 (milhões) no primeiro mês de aplicação. Caso o valor não seja retirado integralmente, o rendimento torna-se composto, considerando o montante total na conta.

No entanto, é possível optar por aplicar essa quantia em outro tipo de conta, como as oferecidas por bancos digitais como Nubank, Inter, C6 Bank, entre outros. Estas apresentam um rendimento de cerca de 100% do CDI. Nesse caso, o rendimento seria um pouco mais elevado.

Isso ocorre porque o CDI está atualmente em 12,15% ao ano, proporcionando um rendimento líquido de aproximadamente 0,78% ao mês, já descontados os impostos incidentes sobre essa modalidade de aplicação. Assim, os R$ 550 milhões renderiam ao contemplado mais de R$ 4.290.000,00 (milhões) em 30 dias. Interessante, não é?

Sorteio e os resultados

O sorteio da Mega da Virada ocorre sempre às 20 horas do dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte em São Paulo. O evento pode ser acompanhado ao vivo pelo canal no YouTube da Caixa, e geralmente é transmitido pelos canais abertos de televisão. O resultado final, com a lista de ganhadores por cidade e local de apostas, é divulgado posteriormente no site da Caixa Econômica.

Por ser um sorteio especial e temático, a Mega da Virada não acumula. Em outras palavras, se não houver ganhador na faixa de prêmio principal (6 acertos), o prêmio é concedido àqueles que acertarem 5 ou 4 números.