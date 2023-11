Descubra como conseguir um limite de crédito de até R$ 149.600 com o “Nu Limite Garantido”

Se o cliente não conseguir pagar o total da fatura com o novo limite, o dinheiro investido será usado para cobrir o valor da dívida. Isso representa um risco mínimo para o Nubank, pois o dinheiro investido garante a nova linha de crédito.

Nu Limite Garantido

O Nubank oferece uma série de produtos financeiros simplificados, todos facilmente acessíveis e gerenciáveis através do seu aplicativo. O Nu Limite Garantido é uma dessas alternativas, que possibilita ao cliente aumentar proativamente o limite do seu cartão de crédito através da alocação de um montante de investimento como garantia.

Como Funciona?

Aqui estão os passos para aumentar seu limite de crédito com o Nubank através do “Nu Limite Garantido”:

Abra o aplicativo ou o site do Nubank. Faça login com seu CPF e senha. Selecione a opção de investimentos no aplicativo, que é representada por um símbolo “$”. Procure pela opção “Nu Limite Garantido”. Indique quanto deseja investir. Confirme a operação.

O valor investido será disponibilizado como limite de crédito em alguns minutos.

Benefícios do “Nu Limite Garantido”

O “Nu Limite Garantido” traz vários benefícios para os clientes do Nubank:

Maior poder de compra: O limite de crédito mais alto permite aos clientes fazer compras maiores e investir mais.

Rendimento mensal: Se o cliente pagar suas faturas regularmente, ele verá seu dinheiro render mensalmente.

Segurança: O dinheiro investido serve como garantia para o novo limite de crédito, o que minimiza o risco para o Nubank.

Outros benefícios

Maior Controle Financeiro

Com um limite de crédito superior, os clientes têm a chance de direcionar suas despesas para o cartão de crédito do Nubank, facilitando assim o controle financeiro.

Rendimento de 100% do CDI

Os recursos investidos na modalidade Nu Limite Garantido ficam alocados em uma “caixinha” específica, que opera sob o modelo de Recibo de Depósito Bancário (RDB) e proporciona um rendimento de 100% do CDI.

Segurança em caso de Não Pagamento

É importante frisar que em caso de não pagamento da fatura até a data de vencimento, os investimentos alocados como garantia poderão ser utilizados para o pagamento total ou parcial da mesma.

O que é o Cashback do Nubank?

O Nubank oferece ainda outro programa bastante benéfico: o cashback. Este termo, que literalmente traduzido significa “dinheiro de volta”, é um programa de recompensas que consiste no reembolso de uma parte do valor da compra ao consumidor.

Como Funciona o Cashback do Nubank

O Nubank oferece esse benefício tanto para compras efetuadas com seus cartões de crédito como em estabelecimentos parceiros. Portanto, vale a pena explorar essa vantagem no aplicativo do Nubank, na seção “Shopping”, para aproveitar as diversas ofertas disponíveis.

Além disso, o investimento do cliente é atualizado mensalmente, variando entre 100% a 115% do CDI. O valor obtido pelo rendimento do investimento vai totalmente para o cliente, descontando o valor inicialmente investido como garantia.

O Nubank continua a se destacar entre os bancos digitais por sua busca constante por soluções inovadoras que beneficiem seus clientes. A introdução do “Nu Limite Garantido” é mais uma prova de sua estratégia de oferecer maior flexibilidade financeira aos clientes, sem causar prejuízos à instituição.