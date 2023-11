Descubra como utilizar o aplicativo de emissão de nota fiscal para MEI no novo modelo

Se você é Microempreendedor Individual (MEI), provavelmente já está familiarizado com o processo de emissão da Nota Fiscal. No entanto, a partir do último dia 1º de setembro, houve uma importante atualização nesse procedimento. É essencial entender as mudanças e saber como acessar o novo formato.

Com a implementação desse novo sistema, o processo de emissão da Nota Fiscal ficou ainda mais simples e eficiente para os MEIs.

Agora, uma das principais facilidades oferecidas é a capacidade de gerar o Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE) no formato PDF diretamente pelo aplicativo.

Essa funcionalidade é extremamente útil, pois facilita o compartilhamento da documentação, tornando o processo mais ágil e prático para os empreendedores.

Para entender melhor as mudanças e aproveitar as vantagens do novo sistema, é importante ficar por dentro das informações detalhadas sobre como utilizar o DANFSE em PDF no aplicativo.

Essas informações adicionais serão cruciais para garantir que você esteja atualizado e apto a utilizar todas as facilidades oferecidas pelo novo formato de emissão de Nota Fiscal para MEI.

Para ajudar nesse sentido, organizamos esse texto. Assim, você vai aprender de forma simples como emitir a nota fiscal MEI utilizando o aplicativo do sistema.

Informações iniciais importantes



Para iniciar o processo de emissão de nota fiscal como Microempreendedor Individual (MEI), há uma série de etapas cruciais a serem seguidas.

Primeiramente, o MEI deve garantir que possui uma inscrição estadual ou municipal, de acordo com o tipo específico de nota que deseja emitir.

Além disso, um elemento fundamental é a obtenção de um certificado digital, que é essencial para a segurança e validade do documento fiscal.

Para prosseguir, o próximo passo é o credenciamento junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e à Prefeitura.

Esse procedimento é essencial para assegurar a conformidade com as regulamentações fiscais e garantir que as notas emitidas sejam devidamente registradas.

Outro ponto relevante é a necessidade de um software emissor, o qual será responsável por gerar as notas fiscais de forma correta e eficiente.

Portanto, é crucial selecionar uma opção que atenda às necessidades do MEI e esteja em conformidade com as regras vigentes.

Passo a passo para a emissão da NF-e do MEI pelo aplicativo

Para os Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem um login no App do Gov.br, gerar uma nota fiscal agora é mais fácil do que nunca.

Com acesso ao App do NFS-e Mobile, é possível criar sua nota fiscal de forma simples e rápida.

Esta opção é especialmente conveniente porque todos os logins de acesso a portais públicos são unificados pelo Gov.br, proporcionando uma experiência integrada aos usuários.

Se você não possui um login no Gov.br ou prefere criar um novo, pode fazê-lo diretamente no site do Emissor Nacional.

Uma das grandes vantagens deste aplicativo é a flexibilidade que oferece: você pode preencher sua nota fiscal em qualquer lugar, contanto que tenha acesso à internet.

Confira abaixo um guia passo a passo para ajudá-lo a emitir sua NFS-e pelo aplicativo:

Antes de tudo, baixe o aplicativo NFS-e Mobile em seu celular, disponível para Android e iOS; Ao abrir o aplicativo, escolha a opção “Entrar com Gov.br”; Em seguida, informe seu CPF e senha de acesso ao Gov.br; Após o login, toque em “Emitir NFS-e” no menu principal do aplicativo; Depois, no formulário de emissão, o campo CPF/CNPJ do cliente é opcional, o que facilita o processo para serviços rápidos; Indique o serviço prestado, aproveitando a lista de Serviços Favoritos cadastrados previamente no Portal; Da mesma forma, informe o valor do serviço e clique em “Emitir NFS-e” para finalizar o processo; Pronto! Sua NFS-e foi gerada com sucesso! Para compartilhá-la com seu cliente, basta clicar para fazer o download do arquivo em formato PDF ou escolher a opção “Compartilhar”.

Enfim, com essa solução prática e acessível, os MEIs podem cumprir suas obrigações fiscais de maneira descomplicada e eficiente.

A mobilidade oferecida pelo App do NFS-e Mobile permite que você emita suas notas fiscais quando e onde precisar, economizando tempo e esforço.