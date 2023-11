Descubra o banco com as menores taxas de juros no cartão de crédito parcelado: confira nosso ranking exclusivo

Os cartões de crédito são uma das maiores inovações do sistema financeiro, proporcionando conveniência, flexibilidade e recompensas. No entanto, o seu uso descontrolado pode levar a grandes dívidas, principalmente devido às altas taxas de juros do rotativo. A seguir, apresentamos um ranking exclusivo dos bancos com as menores taxas de juros para cartões de crédito parcelados.

O que é o cartão de crédito e suas vantagens

O cartão de crédito é uma ferramenta financeira que dispensa a necessidade de dinheiro físico e permite compras à vista ou parceladas. Além disso, proporciona benefícios como programas de pontos e cashback.

Conveniência

A principal vantagem do cartão de crédito é a sua conveniência. Ao invés de carregar dinheiro físico, basta ter o cartão em mãos para realizar suas compras.

Flexibilidade

Outra vantagem é a flexibilidade. Com o cartão de crédito, é possível fazer compras à vista ou parceladas, de acordo com a sua conveniência.

Recompensas

Muitos cartões de crédito oferecem programas de recompensas, como pontos que podem ser trocados por produtos e serviços, e cashback, que é a devolução de uma parte do valor das compras.



Os perigos do cartão de crédito

Apesar das vantagens, o uso descontrolado do cartão de crédito pode levar a dívidas avassaladoras. Isso ocorre principalmente devido às altas taxas de juros do rotativo, que podem ultrapassar 1.000% ao ano.

Juros do rotativo

O rotativo do cartão de crédito é uma das maiores armadilhas para os consumidores. Quando a fatura do cartão não é paga integralmente, o valor restante é levado para o próximo mês com juros, que podem ser muito altos.

Parcelamento da fatura

Outra armadilha é o parcelamento da fatura. Embora possa parecer uma boa solução para pagar a dívida do cartão, essa modalidade também possui altas taxas de juros.

Ranking dos bancos com menores juros para cartão de crédito parcelado

A seguir, apresentamos um ranking exclusivo dos bancos com as menores taxas de juros para cartões de crédito parcelados. Este ranking foi obtido no site do Banco Central e se refere ao período de 09/10/2023 a 16/10/2023.

Zema CFI S/A: Juros (mês) 0,63% – Juros (ano) 7,78% Facta S/A: Juros (mês) 2,78% – Juros (ano) 38,89% Parana BCO S/A: Juros (mês) 2,83% – Juros (ano) 39,76% Banco Daycoval: Juros (mês) 3,03% – Juros (ano) 43,11% Banco Genial: Juros (mês) 3,15% – Juros (ano) 45,01%

Uso consciente

O uso consciente do cartão de crédito é essencial para evitar dívidas. Lembre-se de que existem alternativas com juros menores, como o crédito consignado. E, finalmente, não se deixe levar pelas aparências. Muitas vezes, os bancos digitais, que estão na moda, não oferecem as melhores condições.

Uso do cartão de crédito de forma inteligente

Aqui estão algumas dicas para que o cartão de crédito seja utilizado de forma inteligente. Confira abaixo:

Estabeleça um limite de gastos

Para evitar o endividamento, não veja seu cartão de crédito como uma extensão de sua renda. Estabeleça um limite de gastos confortável e evite usar todo o crédito disponível. Dessa forma, você pode usar o seu cartão sem comprometer a sua estabilidade financeira.

Programe seus pagamentos

Atrasar um pagamento de cartão de crédito pode resultar em multas e juros. Para evitar isso, programe seus pagamentos com antecedência. Utilize aplicativos bancários para definir lembretes de pagamento ou configure o pagamento automático de contas recorrentes.

Monitore seus gastos

Monitorar seus gastos é fundamental para manter um controle financeiro. Utilize ferramentas financeiras que categorizam seus gastos automaticamente, para que você possa compreender onde seu dinheiro está indo e fazer ajustes conforme necessário.

Concentre seus gastos

Concentre seus gastos em um único cartão de crédito para simplificar o gerenciamento financeiro. Além disso, alguns bancos oferecem benefícios para clientes que usam o cartão de crédito como principal meio de pagamento.

Cuidado com as taxas

Muitos cartões de crédito possuem taxas que podem aumentar o custo de usá-los. Esteja ciente das taxas do seu cartão e busque alternativas se elas forem muito altas.