Colecionar moedas é um hobby apaixonante e repleto de descobertas fascinantes para entusiastas em todo o mundo. No universo do colecionismo, as moedas de 1 real brasileiras destacam-se não apenas por seu valor monetário, mas também por sua história e raridade.

MOEDAS RARAS E VALIOSAS: descubra o valor comercial oculto das moedas de 1 REAL

Desde sua introdução em 1995, essas moedas bimetálicas têm cativado a atenção não só dos brasileiros, mas também de colecionadores internacionais, elevando seu valor e interesse no mercado.

Uma evolução notável: mudanças na composição

Até o ano de 2002, as moedas de 1 real apresentavam um diâmetro de 27 mm, pesavam 7g e eram compostas por um núcleo de prata de cuproníquel e um anel externo de latão. Assim, conferindo-lhes uma tonalidade dourada característica.

Contudo, após esse período, houve uma alteração significativa na composição, passando a ser constituídas de aço inoxidável para o núcleo e bronze para o anel externo.

Edições raras e valiosas

Em suma, entre as edições mais raras e cobiçadas de todos os tempos, destacam-se algumas que merecem atenção especial:

Tiragem de 1999



Apesar de não apresentarem características especiais em sua composição, as moedas de 1 real de 1999 são consideradas extremamente raras. Dessa maneira, com menos de 4 milhões de unidades emitidas pelo Banco Central naquele ano, sua escassez as torna únicas, sendo encontradas atualmente com um preço médio de R$ 12.

Centenário de Juscelino Kubitschek

Em homenagem ao centenário do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, uma moeda comemorativa foi criada pelo Banco Central. No entanto, apesar de uma tiragem inicial de 50 milhões de unidades, a dificuldade crescente em encontrar essa moeda elevou seu valor de mercado, sendo comercializada hoje a partir de R$ 15.

Olimpíadas Rio 2016

Com a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016, o Banco Central lançou uma série de 16 moedas de 1 real para comemorar os eventos esportivos. Dessa maneira, com tiragem de 20 milhões de unidades cada, essas moedas colecionáveis variam seu valor no mercado entre R$ 15 e R$ 25, dependendo da temática esportiva ou mascote representado.

Bandeira dos Jogos Olímpicos

Apesar de uma tiragem relativamente maior, as moedas representando a bandeira dos Jogos Olímpicos de 2016 têm seu destaque. Entretanto, em particular, a moeda que celebrava a passagem da bandeira olímpica de Londres para o Rio teve uma tiragem de apenas 2 milhões de exemplares, tornando-se a segunda moeda brasileira de 1 real mais procurada, podendo alcançar valores de até R$ 100.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

No topo da lista de raridades encontra-se a homenagem aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma moeda criada em 1998 com uma tiragem ínfima de apenas 600 mil unidades. Contudo, devido a essa escassez extrema, ela é altamente procurada por colecionadores. Desse modo, pode atingir valores impressionantes, chegando a ser vendida por até R$ 200 em perfeitas condições.

O tesouro nas pequenas moedas

As moedas de 1 real brasileiras vão muito além de seu valor nominal. Uma vez que elas carregam consigo histórias, eventos e homenagens que as tornam verdadeiros tesouros para os colecionadores. Seja pela raridade, história ou valor simbólico, essas moedas continuam a despertar o interesse de colecionadores em todo o mundo. Desse modo, perpetuando a fascinante arte de colecionar.

Venda moedas raras com segurança

Para vender suas moedas raras de forma segura é importante buscar por sites especializados ou leilões voltados para a numismática. Além disso, existem lojas especializadas neste assunto que podem te orientar.

De modo geral, busque por marketplaces confiáveis como o eBay ou o MercadoLivre, por exemplo. Além disso, a transação deve ser feita sempre com uma empresa intermediária de pagamentos, minimizando sua chance de ser vítima de golpes. Assim sendo, poderá elevar sua segurança ao realizar o processo de venda de moedas colecionáveis.