Descubra os custos fixos e variáveis da CNH B em 2024

Se você tem planos de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B em 2024, é crucial considerar que o custo da CNH B 2024 pode sofrer ajustes durante o processo. Neste post vamos explorar todas as despesas envolvidas e fornecer dicas úteis para reduzi-las. Vamos começar!

Custos Envolvidos na Obtenção da CNH B

Os custos associados à obtenção da CNH podem ser segmentados em dois grupos: custos fixos e custos variáveis. A separação nestes dois tipos é prática, pois lhe fornece uma perspectiva mais precisa de onde é viável economizar.

Custos Variáveis da CNH B 2024

Os custos variáveis referem-se aos que podem alterar conforme o estado em que você reside, pelo local escolhido para iniciar seu processo (Detran, CFC ou autoescola), entre outros aspectos. Vamos detalhar alguns desses custos:

Início do Processo

O primeiro passo para obter a CNH é iniciar o processo. Isso pode ser feito no Departamento de Trânsito da sua cidade, no Centro de Formação de Condutores (CFC) ou na autoescola. O valor pode variar, visto que tanto o CFC quanto a autoescola podem incluir seus custos operacionais.

Curso Teórico e Material Didático

Normalmente, o custo do curso teórico depende do Centro de Formação de Condutores (CFC). Assim sendo, é importante pesquisar as opções disponíveis levando em conta os custos para chegar até o local escolhido. Além do curso, você também terá que pagar pelo material didático e pelo exame preparatório.



Você também pode gostar:

Custos Fixos da CNH B 2024

Os custos fixos são aqueles que não mudam, correspondendo às taxas cobradas pelo Detran. No estado de São Paulo, essas taxas incluem o exame prático, a emissão e envio da Permissão para Dirigir, o exame médico de aptidão física, a avaliação psicológica e o exame teórico.

Qual Será o Custo da CNH B em 2024?

Considerando todos esses fatores e um mínimo de 15 aulas práticas, o valor total para a obtenção da CNH categoria B pode variar entre R$ 1.800,00 e R$ 2.600,00, dependendo do estado em que você reside.

Confira mudanças na CNH

Nova aparência

A primeira coisa que você vai notar na nova CNH é a mudança na cor. Anteriormente, a CNH era de um verde escuro. Agora, ela tem predominantemente as cores verde e amarelo.

Aumento da segurança

A nova CNH vem com várias medidas de segurança adicionais. Ela agora possui uma tinta que brilha no escuro, um holograma, e impressão sensível à luz ultravioleta. Essas características dificultam a falsificação da CNH.

Mudanças na localização de informações

Várias informações na CNH foram reposicionadas. Por exemplo, a indicação de CNH temporária ou definitiva agora está no canto superior direito do documento, identificada pelas letras P ou D, respectivamente.

Além disso, o quadro de observações, que indica eventuais restrições médicas e se o condutor exerce atividade remunerada, agora está logo abaixo da tabela de categorias.

A assinatura do motorista também foi movida para abaixo da foto.

Mudanças nas categorias de habilitação

As categorias de habilitação na CNH agora seguem o padrão internacional. Isso facilita a identificação da habilitação por países que são signatários da Convenção de Viena.

Uma CNH mais moderna

A nova CNH agora inclui o nome social e a filiação afetiva do condutor, caso ele deseje.

Troca não obrigatória

A mudança para a nova CNH não é obrigatória. Ela ocorrerá naturalmente quando for hora de renovar o documento.

CNH digital

A CNH digital continua funcionando da mesma forma que antes. O modelo atual continuará em uso até que seja necessário renová-lo, momento em que será gerado o novo modelo.

As mudanças na CNH foram feitas para aumentar a segurança do documento e modernizá-lo. Embora a troca para a nova CNH não seja obrigatória, ela traz várias vantagens para os motoristas brasileiros.