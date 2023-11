Descubra os NÚMEROS MAIS SORTEADOS da Mega da Virada e AUMENTE SUAS CHANCES de começar o ano milionário

Está pensando em participar do sorteio especial da Mega da Virada, mas fica indeciso na escolha dos números para marcar na sua cartela? Essa dúvida é comum, afinal, esse é um evento histórico com prêmios significativos e a garantia de não acumulação.

Em 2023, o prêmio estimado atinge a impressionante marca de R$ 550 milhões, superando o recorde anterior de R$ 541 milhões em 2022. Na última edição da Mega da Virada, os números sorteados foram 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59. As dezenas resultaram em cinco acertos para cinco apostas diferentes, cada uma levando para casa R$ 108 milhões (R$ 108.393.993,26).

Você já se perguntou quais números foram sorteados com mais frequência na Mega da Virada?

De acordo com os dados da Caixa Econômica, o número 10 foi o mais sorteado, aparecendo em 13 ocasiões. Em seguida, o número 05 foi sorteado quatro vezes desde a primeira edição em 2009. Outros números que se repetiram foram 03, 20 e 30, cada um sorteado três vezes.

Quais as chances de ganhar na modalidade?

As chances de ganhar na Mega da Virada são as mesmas que em qualquer outro concurso da Mega-Sena. Isto é, uma aposta de 6 números resulta em 1 chance em 50 milhões de ser o grande vencedor.

Se deseja aumentar suas chances, considere fazer um bolão para apostar em mais números sem aumentar significativamente os custos. Preencher mais números na mesma cartela também é uma estratégia, pois, segundo matemáticos, é mais vantajoso do que fazer várias apostas aleatórias.

Evite escolher muitos números seguidos e busque um equilíbrio entre números pares e ímpares. Contudo, não há comprovação de eficácia nesse método.



Algumas pessoas optam por repetir a mesma aposta ao longo dos anos, na esperança de que esses números sejam sorteados um dia. Essa é uma estratégia pessoal, e muitos mantêm a tradição de apostar nos mesmos números.

Detalhes sobre o sorteio especial

O sorteio especial da Mega da Virada é o último concurso da Mega-Sena realizado anualmente pela Caixa Econômica. Este evento tem características únicas, sendo temático e não acumulativo. Em caso de ausência de ganhadores na faixa principal de 6 acertos, os prêmios são destinados aos apostadores que obtiverem 5 ou 4 acertos.

Os concursos encerram-se sempre em números finais 0 ou 5. Para garantir que a Mega da Virada ocorra em um concurso com esses finais, são realizadas as Mega Semanas, que consistem em 3 concursos ao invés dos habituais 2.

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20 horas do dia 31 de dezembro, independentemente do dia da semana em que essa data se encontra. O evento tem lugar no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelo canal no YouTube da Caixa, além de ser transmitido pelos canais abertos de televisão.

Como apostar na Mega da Virada?

Para apostar, é possível fazer as apostas até as 19 horas do dia 31 de dezembro de 2023. As opções incluem lotéricas da Caixa, o site das Loterias Caixa, o aplicativo ou, exclusivamente para clientes do banco, o internet banking da Caixa.

Ao apostar, o jogador escolhe entre 6 e 20 números na cartela específica da Mega da Virada. O aumento do número de escolhas amplia as chances de vitória, mas também eleva o custo da aposta.

Bolões são uma opção, permitindo apostas em grupo, com preenchimento do campo próprio no volante ou solicitação ao atendente da lotérica. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, com preço mínimo de R$ 12,00 por bolão e cada cota não inferior a R$ 6,00.

Os preços das apostas na Mega-Sena variam de acordo com o número de escolhas. Uma aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00, mas é possível apostar até 15 números, pagando até R$ 193,8 mil por essa opção. Importante notar que apostas online possuem valor mínimo de R$ 30, tornando a aposta mínima de R$ 5,00 para 6 números inviável nesse formato.