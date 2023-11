Descubra os requisitos que isentam do pagamento do financiamento no programa Minha Casa Minha Vida

A partir da Portaria MCID nº 1.248/2023, emitida em 28 de setembro, o programa Minha Casa Minha Vida implementou uma medida inovadora que concede automaticamente a isenção de prestações a determinados beneficiários.

Essa isenção se aplica aos contemplados pelas linhas subsidiadas que recebem o Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além daqueles que já quitaram 60 prestações.

É importante pontuar que, essa decisão governamental tem um escopo específico, abrangendo as modalidades subsidiadas do Minha Casa Minha Vida.

Estas são financiadas por entidades como o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR).

O procedimento de quitação do imóvel, dentro do âmbito do programa, torna-se agora um processo automático. O agente financeiro responsável pela transação, seja a Caixa ou o Banco do Brasil, realizará a identificação e o enquadramento das famílias nas novas regras.

Uma vez enquadradas, as famílias serão convocadas para a agência para concluir os procedimentos formais necessários. Com isso, o agente financeiro terá um prazo de 180 dias (seis meses) para regularizar a quitação do contrato.

É crucial destacar que não haverá reembolso de valores já pagos em prestações quitadas. Essa dispensa é válida tanto para novos contratos quanto para os já assinados, incluindo aqueles em que as famílias já residem nas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

Para os futuros contratos a serem firmados pelo programa, a verificação dos critérios de isenção será conduzida pelo agente financeiro responsável durante a análise de enquadramento das famílias.

O Minha Casa Minha Vida tem como foco principal proporcionar moradia digna para famílias brasileiras de diferentes faixas de renda. O programa, implementado em áreas urbanas e rurais, visa atender especificamente às necessidades de grupos econômicos variados, promovendo inclusão social e acesso à habitação.

Em áreas urbanas, as famílias são categorizadas nas seguintes faixas de renda:

Faixa Urbana 1: Designada para famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: Para famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 2.640,01 e R$ 4,4 mil;

Faixa Urbano 3: Atende famílias com renda bruta familiar mensal entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil.

Nas regiões rurais, os níveis de renda se distribuem da seguinte forma:

Faixa Rural 1: Para famílias com renda bruta familiar anual de até R$ 31.680;

Faixa Rural 2: Designada para núcleos familiares com renda bruta anual situada entre R$ 31.680,01 e R$ 52.800,00;

Faixa Rural 3: Atende famílias com renda bruta familiar anual entre R$ 52.800,01 e R$ 96 mil.

Vale ressaltar que, de acordo com as novas regras estabelecidas pela Medida Provisória, benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família, não são considerados no cálculo da renda para determinar a elegibilidade das famílias.

O governo, em uma iniciativa de inclusão social, reservou 50% das unidades habitacionais do programa para famílias da Faixa 1. Além disso, o Minha Casa Minha Vida ampliou seu alcance, incluindo pessoas em situação de rua como potenciais beneficiários.

Além disso, uma característica notável do programa é a preferência pela titularidade feminina nos contratos e registros das moradias. Importante destacar que, nesse contexto, a assinatura desses documentos pode ocorrer sem a necessidade de autorização do cônjuge.

Como solicitar a participação no programa: um resumo

O processo de inscrição para concorrer a uma moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida varia de acordo com a faixa de renda familiar.

Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida:

Famílias devem se inscrever no plano de moradias do governo, geralmente na prefeitura local; Após a inscrição, os dados são validados pela Caixa Econômica Federal, e as famílias aprovadas são informadas sobre o sorteio das moradias; Sorteios ocorrem quando a oferta de unidades não atende a todas as famílias cadastradas; Famílias contempladas assinam o contrato de compra e venda após aprovação do cadastro e validação.

Critérios para a Faixa 1:

Primeiramente, é necessário ter uma renda mensal bruta até R$ 2.640;

Além disso, nenhum membro pode possuir propriedade residencial;

Também a ausência de benefícios habitacionais anteriores do governo;

Por fim, não ter recebido descontos habitacionais do FGTS;

Documentos necessários para inscrição: Documento oficial de identificação e possivelmente comprovantes de renda.

Faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida:

Antes de tudo, as famílias devem ter renda bruta mensal de até R$ 8 mil; A Contratação pode ser feita por entidade organizadora do programa ou diretamente com a Caixa; Depois, as famílias devem escolher um imóvel e simular o financiamento pelo site da Caixa; Após aprovação da simulação, representante entrega documentos em uma agência Caixa ou correspondente Caixa Aqui; Em seguida, a Caixa analisa documentação pessoal e do imóvel; Enfim, após aprovação, a família assina o contrato de financiamento.

Documentos necessários para validação do financiamento: Documentos pessoais, documentos do imóvel (com base na condição do imóvel, seja pronto ou na planta).