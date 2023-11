Descubra os valores do Bolsa Família em 2023 de acordo com o número de filhos em cada registro

A grande inovação no pagamento do Bolsa Família em 2023 está relacionada à inclusão de valores adicionais com base no número de filhos cadastrados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o modelo anterior do programa por oferecer um valor fixo, independentemente da composição de cada família.

Famílias compostas por crianças, tem os gastos mensais significativamente maiores. Principalmente, porque é necessário investir em itens essenciais, como material escolar e alimentação.

Além disso, substituir roupas a cada nova estação, medicamentos e outros cuidados necessários para garantir o bem-estar das crianças.

Portanto, o ajuste do valor do Bolsa Família para o ano de 2023 foi realizado exatamente com essa preocupação em mente.

Desde março, o governo federal ampliou os benefícios complementares, inicialmente disponibilizando recursos adicionais para crianças de 0 a 6 anos.

Ao longo dos meses, essa iniciativa se estendeu, e passou a beneficiar também aqueles com até 17 anos. Ademais, a mais recente expansão dos benefícios abrange agora bebês de até 7 meses.

Em paralelo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) tem intensificado as ações de fiscalização para o programa Bolsa Família 2023.

Para saber quais o valores adicionais para cada criança, acompanhe conosco esse texto na íntegra!



Valor do Bolsa Família 2023 por criança: auxílio financeiro para famílias com filhos

O Bolsa Família de 2023 estabeleceu um valor base de R$ 600 para cada grupo beneficiado. Essa mesma quantia já havia sido disponibilizada de forma emergencial pelo Auxílio Brasil nos meses de agosto a outubro de 2022.

O presidente Lula, em consonância com suas promessas de campanha, manteve esse valor a partir de janeiro deste ano, assegurando um apoio mínimo para as famílias que integram o programa.

Uma característica importante do Bolsa Família é o incentivo financeiro adicional concedido às famílias que têm crianças e adolescentes em sua composição. Dessa forma, auxilia os gastos relacionados a esse público específico.

Assim, é importante ressaltar que o pagamento do valor adicional é feito por criança, o que significa que famílias mais numerosas receberão um apoio financeiro maior por meio do programa.

Dessa maneira, o Bolsa Família é uma importante ferramenta de combate à pobreza, com o objetivo de garantir um padrão mínimo de dignidade e qualidade de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os benefícios adicionais incorporados ao programa foram:

Benefício Primeira Infância (BPI): para apoiar as famílias com crianças de zero a sete anos de idade, o programa inclui um valor adicional de R$ 150;

Benefício Variável Familiar (BVF): gestantes e crianças e adolescentes entre sete e dezessete anos agora têm um acréscimo de R$ 50 em seu benefício regular;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): além disso, um benefício adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade foi introduzido para garantir que as necessidades nutricionais dos membros mais jovens sejam adequadamente atendidas.

Maximizando o benefício do bolsa família: como fazer

Se você possui crianças elegíveis para receber um benefício adicional pelo Bolsa Família, mas ainda não está recebendo, existe uma maneira de aumentar o valor do seu benefício. A chave para isso é manter o governo atualizado sobre a composição da sua família.

O Cadastro Único desempenha um papel fundamental nesse processo. Assim, é por meio dele que o governo identificará os dados da sua família quando você se inscrever em programas sociais ou quando houver liberação de complementos financeiros.

Portanto, você precisa manter as informações atualizadas neste sistema para garantir que sua família receba todos os benefícios a que tem direito.

Dessa forma, você estará contribuindo para o aumento do valor do Bolsa Família que sua família pode receber, proporcionando um suporte adicional para o sustento de suas crianças.

Não perca a oportunidade de aproveitar ao máximo os programas sociais disponíveis e assegurar um futuro melhor para sua família.

Para garantir que os dados estejam sempre atualizados, é importante que você se dirija à unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) em sua localidade. Lá, você poderá solicitar a atualização das informações referentes à criança ou adolescente em questão.

Ao fazer isso, lembre-se de fornecer o nome completo da criança, sua idade e o grau de parentesco. Além disso, é fundamental apresentar a certidão de nascimento do menor, a fim de assegurar a precisão das informações no Cadastro Único.

Verifique o valor do benefício após atualização cadastral

Após concluir a atualização necessária, é importante que os beneficiários do Bolsa Família saibam como consultar o valor do benefício para cada mês de 2023.

Portanto, você pode realizar essa consulta de forma simples e rápida online. Recomenda-se que os beneficiários realizem essa consulta aproximadamente uma semana antes do início dos pagamentos.

Aqui estão algumas opções para verificar o valor do seu benefício:

Aplicativo Bolsa Família : ao fazer login no aplicativo, você encontrará informações sobre o valor e a data de pagamento na página inicial;

: ao fazer login no aplicativo, você encontrará informações sobre o valor e a data de pagamento na página inicial; Aplicativo Caixa Tem: selecione a opção “ Bolsa Família ” e, no chat, escolha a opção “Saldo” para verificar o valor do seu benefício;

” e, no chat, escolha a opção “Saldo” para verificar o valor do seu benefício; Telefone da Caixa: ligue para o número 111 para obter informações sobre o valor e a data de pagamento do benefício.

Telefone do Ministério do Desenvolvimento Social: entre em contato com o número 121 para obter informações sobre o seu benefício.

Por fim, essas opções tornam mais fácil para os beneficiários do programa acompanhar o valor que será transferido para suas contas em cada mês. Manter-se informado sobre o benefício é fundamental para garantir o uso adequado desses recursos financeiros.