descubra os VALORES JÁ PAGOS

O prêmio mínimo da loteria +Milionária é estabelecido em R$ 10 milhões, mas, até o momento, nenhum participante obteve sucesso na obtenção do prêmio principal. Contudo, isso não impede que a loteria tenha distribuído quantias consideráveis.

A +Milionária, lançada em maio de 2022 pela Caixa Econômica Federal, ganhou rapidamente popularidade no Brasil e se tornou uma das mais buscadas. Apresentando um prêmio mínimo superior a outras loterias, como a Mega-Sena, que tem um prêmio inicial de R$ 3 milhões, a modalidade atualmente acumula um montante de R$ 68 milhões devido à ausência de ganhadores na faixa principal.

Valores já pagos em premiações da +Milionária

Apesar da dificuldade em acertar os números e a combinação necessária para o prêmio máximo, a loteria mantém seu apelo, sendo procurada por dois motivos principais. Primeiramente, à medida que o tempo avança e o prêmio se acumula, ele se torna mais atraente, na expectativa de que eventualmente alguém será bem-sucedido.

A segunda explicação reside nas diversas faixas de premiação oferecidas pela loteria, totalizando 10 faixas com várias possibilidades de combinações mais acessíveis. Assim, mesmo sem premiar o prêmio principal até o momento, a +Milionária já contemplou muitos apostadores brasileiros com prêmios substanciais.

Uma lista dos maiores valores já pagos pela loteria é apresentada abaixo:

1 – 28/05/2022: R$ 392.567,53 para um ganhador;

2 – 04/06/2022: R$ 327.486,37 para um ganhador;

55 – 10/06/2023: R$ 306.930,45 para um ganhador;

32 – 31/12/2022: R$ 248.790,90 para um ganhador;

63 – 26/07/2023: R$ 244.617,84 para um ganhador;

44 – 25/03/2023: R$ 237.111,77 para um ganhador;

34 – 14/01/2023: R$ 219.556,12 para um ganhador;

10 – 30/07/2022: R$ 203.478,92 para um ganhador;

12 – 13/08/2022: R$ 193.462,70 para um ganhador;

15 – 03/09/2022: R$ 181.887,33 para um ganhador.

Assim, o prêmio mais expressivo concedido pela +Milionária foi registrado no concurso número 1, totalizando R$ 392.567,53. Este acerto ocorreu na segunda faixa de premiação, indicando que o apostador acertou 6 números + 1 ou nenhum trevo.



Dinâmica das apostas

A dinâmica da +Milionária envolve uma cartela dividida em duas partes:

A primeira parte compreende 50 números, do 01 ao 50, e o apostador deve assinalar no mínimo 6 e, no máximo, 12 números.

Na segunda parte, há mais 6 números, variando de 01 a 06, e o apostador deve selecionar de 2 a 6 números.

Para realizar uma aposta, é necessário escolher números em ambas as partes, totalizando pelo menos 8 números. O custo da aposta mínima é de R$ 6. A vitória ocorre ao acertar as 6 dezenas mais os 2 trevos sorteados.

Quanto ao processo de apostar na +Milionária, há três canais principais disponíveis: lotéricas da Caixa, site das Loterias Caixa e app. Clientes da Caixa Econômica Federal também podem optar por apostar pelo internet banking.

O procedimento para apostar online inclui:

Acessar o site ou o app das Loterias Caixa;

Realizar um cadastro, se ainda não tiver um;

Escolher o jogo desejado e clicar em “Aposte agora”;

Preencher a aposta, marcando os números desejados na cartela online;

Optar pela “supresinha” para deixar o site/app escolher os números, ou pela “teimosinha” para repetir os números em sorteios futuros;

Informar ao sistema a quantidade de números na aposta;

Selecionar a opção “complete o jogo” se desejar que o sistema escolha os números restantes;

Clicar em “colocar no carrinho” e, em seguida, preencher uma nova aposta ou “ir para pagamento” para finalizar a aposta;

Informar os dados do cartão de crédito escolhido e clicar em “comprar”.

O prazo para efetuar apostas na +Milionária vai até as 19 horas do dia do sorteio.

Quais as chances de ganhar na +Milionária?

As chances de ganhar na primeira faixa de prêmios da +Milionária são consideravelmente baixas. Em uma aposta simples de 6 números + 2 trevos, a probabilidade é de 1 em 238,3 milhões de apostas. Comparativamente, as chances de ganhar na Mega-Sena, já desafiadoras, são de 1 em 50 milhões. No entanto, as probabilidades aumentam nas outras faixas de premiação.