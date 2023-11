Descubra por que o sorteio da Mega-Sena FOI ADIADO

O prêmio da Mega-Sena está novamente acumulado, atingindo a marca de R$ 43 milhões. Isso aconteceu após o sorteio realizado na noite de terça-feira (14) de novembro não ter nenhum acertador. O pagamento pode ocorrer ainda nesta semana, exceto na quinta-feira, devido ao feriado que afetou o calendário de sorteios das Loterias Caixa.

Em decorrência desta quarta-feira (15), nenhum sorteio foi realizado, sendo transferidos para amanhã, quinta-feira (16), alguns sorteios, como o da +Milionária, que normalmente ocorre às quartas. Portanto, o próximo sorteio da Mega-Sena está agendado para sábado (18), no concurso de número 2657, no Espaço da Sorte em São Paulo, a partir das 20 horas. As apostas podem ser realizadas através dos canais eletrônicos e, a partir de amanhã, também nas casas lotéricas da Caixa.

Como foi o último sorteio da Mega-Sena?

No concurso 2656 de terça-feira (14), 62 apostas acertaram 5 números, recebendo um prêmio de R$ 47.313,97 cada. Além dessas, 3.946 apostas tiveram 4 acertos, cada uma premiada com R$ 1.062,00. Os números sorteados foram: 20 – 24 – 27 – 46 – 57 – 58.

Como apostar nesta modalidade?

Para tentar a sorte na Mega-Sena, é necessário escolher de 6 a 20 números em uma cartela que oferece 60 opções, de 01 a 60. Em seguida, torça para que os números escolhidos sejam sorteados.

Se optar por realizar a aposta em uma lotérica da Caixa, siga estes passos:

Dirija-se à lotérica mais próxima.

Solicite uma cartela da Mega-Sena.

Marque os números desejados na cartela.

Valide sua aposta no caixa da lotérica, e o atendente fornecerá um bilhete como comprovante, que deve ser guardado com segurança para o resgate do prêmio em caso de vitória.



Por outro lado, o processo de realizar apostas online segue os seguintes passos:

Acesse o site oficial ou o aplicativo das Loterias Caixa.

ou o aplicativo das Loterias Caixa. Faça o cadastro, caso ainda não tenha uma conta.

Escolha o jogo desejado e clique em “Aposte agora”.

Complete sua aposta, selecionando os números na cartela online. Lembre-se de que cada tipo de aposta tem regras específicas e quantidades distintas de números.

Se preferir, utilize a opção “Surpresinha” para que o sistema escolha os números aleatoriamente.

Outra alternativa é a opção “Teimosinha”, que repetirá os números escolhidos em apostas futuras.

Informe ao sistema a quantidade de números desejados no campo “quantidade de números da aposta”.

Se desejar, use a opção “Complete o jogo” para que o sistema escolha os números restantes.

Após selecionar os números, clique em “Colocar no carrinho”.

Em seguida, você pode optar por preencher uma nova aposta ou ir para o pagamento, finalizando assim a aposta.

Informe os dados do cartão de crédito escolhido para efetuar a aposta e clique em “Comprar”.

Detalhes sobre como são os sorteios da Mega

Vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, especificamente nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, uma hora antes do evento.

Eles são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica no YouTube, começando por volta das 19h45. Durante a transmissão, além de acompanhar os números sorteados, é possível observar a preparação dos globos de sorteio e o processo de auditoria.

E a Mega da Virada?

Quanto à Mega da Virada, as apostas para o sorteio especial de 31 de dezembro começaram em 13 de novembro. O prêmio anunciado pela Caixa Econômica Federal para este ano é de R$ 550 milhões, mais de meio bilhão de reais. Para participar, basta ir a uma casa lotérica, solicitar a cartela especial deste concurso e fazer a aposta normalmente, com o preço de uma aposta simples sendo R$ 5.