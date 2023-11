Descubra quais os 5 erros mais comuns nas finanças e evite problemas no orçamento

A educação financeira é uma matéria pouco explorada na vida dos brasileiros atualmente. Mas você sabe quais são os erros mais comuns nas finanças pessoais? De que maneira você pode evitar que eles aconteçam?

Por isso, se você quer aprender mais sobre esse assunto, e como você pode evitar, a gente te ensina neste artigo. Aproveite para acompanhar o conteúdo até o final e entender quais ações não tomar para colocar suas finanças em risco.

O que os erros mais comuns nas finanças podem causar?

Uma atenção redobrada com as finanças pode te prevenir de problemas futuros, como o acúmulo de dívidas e restrição nos órgãos de proteção, como o Serasa. Além disso, a dor de cabeça pode ser grande com os juros acumulando.

Portanto, quando você não tem um cuidado adequado com seus gastos e rendimentos, pode contrair dívidas que irão te incomodar mais tarde e fazer com que você não tenha acesso a bens que gostaria.

Assim, dívidas em seu nome podem fazer com que você não possa comprar bens, fazer compras parceladas ou até mesmo solicitar um cartão de crédito. Por isso, evite passar por essas situações e mantenha suas finanças sempre dentro do controle.

Quais os erros mais comuns nas finanças pessoais?

Dessa maneira, vários erros comuns nas finanças podem ser cometidos, através de atitudes comuns. Várias ações simples que podem causar grandes transtornos a longo prazo.



Por isso, separamos 5 tipos mais comuns para ajudar você a entender como pode evitar essas ciladas e cuidar da sua saúde financeira de maneira eficaz. Veja quais são e descubra se está cometendo algum deles.

1.Falta de organização

Um dos erros mais comuns nas finanças é a falta de organização com os gastos e rendimentos. Não controlar as finanças e gastar sem controlar pode causar a perda de controle das dívidas.

Assim, quando você perceber estará com acúmulo de débitos e vai ter que dispor de mais dinheiro para não cair em restrições. Dessa maneira, existe uma importância grande em manter as finanças organizadas.

Então, calcule bem quanto você ganha e quanto gasta, criando um histórico e observando onde você pode economizar e onde estão os desperdícios com relação aos gastos. Isso pode fazer toda a diferença para a sua saúde financeira.

2.Mau uso do crédito

O cartão de crédito pode ser uma grande ferramenta muito importante para conseguir fazer suas compras parceladas. Porém, ele deve ser usado com muita atenção e cuidado, porque é fácil se perder com a fatura e acabar com gastos grandes.

Então, nunca use o seu crédito descontroladamente ou de maneira irresponsável. O crédito precisa ser usado como meio emergencial e não como composição de renda, ele é um valor ilusório.

Assim, não esqueça que o seu limite de crédito não faz parte da sua renda, ele é um dinheiro que você não possui no momento e em alguma hora você vai precisar repor os gastos com ele retirando dos rendimentos mensais.

Hoje, os cartões de crédito tem os juros mais altos do mercado, principalmente sobre as dívidas que você não consegue pagar. Por isso, se sentir que não vai conseguir efetuar o pagamento, não caia na cilada de quitar somente o mínimo.

Pare de usar o cartão e faça um acordo para pagar a fatura, assim você evita os juros e a bola de neve com as contas.

3.Falta de fundo de reserva – erros mais comuns nas finanças

Quando você cuida das finanças, é importante sempre contar com os imprevistos que podem aparecer. Por isso, é importante manter um fundo de reserva sempre disponível para acessar quando possível.

Dessa maneira, você evita de passar sufoco com eventuais gastos como a quebra de um eletrônico em casa, quebra do carro e outros tipos de imprevistos. Quando você mantém uma reserva para essas situações.

Assim, não precisa retirar os valores dos seus rendimentos mensais e não compromete sua receita mensal.

Se você tiver que utilizar uma parte da sua renda, pode ser que tenha problemas para pagar os gastos fixos que já possuía. Então fique atento e sempre reserve um dinheiro para ocasiões inesperadas.

4.Usar o cheque especial como parte da renda

O cheque especial também é uma grande fonte de problemas financeiros atualmente. Quando você usa o cheque especial sem controle, não tem a opção de pagar ou não a dívida.

Portanto, todo dinheiro que entrar em sua conta vai ser usado para quitar o cheque especial. Não importa a origem do dinheiro, o banco vai usar para fazer a quitação do crédito que você usou.

Assim, caso você use a sua conta para receber o salário e os pagamentos do mês, será debitado do valor do cheque especial mais os juros.

Vale lembrar que os juros sobre essa modalidade de crédito são altíssimos. O mais indicado é que você não use, e se o banco deixar disponível, você pode solicitar que retire o cheque especial.

5.Parcelar compra sem planejamento – erros mais comuns nas finanças

Quando você faz suas compras parceladas, sempre deve considerar se as parcelas estão dentro das suas finanças ou não. Se assumir débitos que não pode cumprir, ou vai deixar de pagar, ou vai acabar tirando de outra conta para cobrir esse gasto.

Como evitar os erros mais comuns nas finanças?

Primeiro, você precisa entender que sem organizar suas finanças é praticamente impossível conseguir seguir com as finanças em dia. Você deve avaliar todas as oportunidades e funções financeiras com a razão e deixar a impulsividade de lado.

Os pilares mais importantes dentro de uma saúde financeira bem elaborada são: organização, planejamento e controle. Assim, com essas características sendo bem executadas, você pode garantir que as suas finanças estejam sempre em ordem.

Ainda, não esqueça de sempre fazer compras e parcelas dentro das suas possibilidades, e procure sempre guardar uma parte do seu dinheiro para eventuais imprevistos ou para fazer investimentos.

A regra básica é de que as suas contas não ultrapassem 1/3 do total dos seus rendimentos. Assim, as outras partes devem ser dividas igualmente para investir e criar um fundo de renda.

Gostou do conteúdo? Aproveite mais dicas de finanças que podem te ajudar a melhorar sua saúde financeira, fique sempre por dentro das novidades. Ainda, você pode deixar sua dúvida ou sugestão aqui nos comentários que a gente te responde.