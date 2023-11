descubra que tipo de jogador de loteria você é

Milhares e milhares de apostadores jogam na Mega Sena, na Lotofácil ou em outro concurso pelo menos uma vez por ano, de acordo com as estatísticas. No entanto, não existe apenas um tipo de apostador de loteria, pois algumas pessoas jogam em ocasiões específicas, enquanto outras pessoas o fazem todas as semanas. Ademais, entre os frequentes ou esporádicos, existem ainda os jogadores supersticiosos e os matemáticos. Assim, entre quais desses tipos você se enquadra? Descubra a seguir.

Entre os jogadores está aquele que se baseia na lógica matemática dos números, assim como o que confia na superstição. Há quem visite a casa lotérica todas as semanas e quem prefere jogar online. Portanto, entre tantos, que tipo de apostador de loteria é você? Com qual você se identifica?

O tipo de apostador de loteria de acordo com características específicas

O apostador esporádico

Aqueles que jogam na loteria muito ocasionalmente, especialmente nos concursos específicos, como a Mega da Virada, estão enquadrados nesse tipo. Os apostadores dessa categoria sabem que as chances de ganhar nos concursos são baixas, mas eles gostam de viver de vez em quando a ilusão de imaginar o que fariam com todo aquele dinheiro se fossem seu. Vai que um dia dá sorte, não é?

O jogador frequente e paciente

Esse é um daqueles que pensa que quem persiste consegue. A cada semana fecha suas apostas nas loterias, geralmente com os mesmos números. Mas, comumente, esse tipo de apostador segue uma regra: dias específicos e tipos de concursos também.

O tipo de apostador de loteria supersticioso

Esse tipo de apostador de loteria faz todo o possível para atrair a sorte: escolhe números atraentes, de datas especiais, compra as loterias ditas de mais “sorte”, entre outras coisas. Pois tem jogadores que usam amuletos e fazem até mandingas.



O rebelde

Esse jogador é o oposto de supersticioso e adora irritar os apostadores mais temerosos. É por isso que ele sempre escolhe os números mais “feios” ou azarados, tipo o 13, em todos os concursos. Assim, comumente, não participa de bolões, já que gosta de escolher as dezenas que os outros não costumam escolher.

O apostador matemático

Para ele, ganhar na loteria é uma questão de estatística. É por isso que sempre escolhe cuidadosamente suas dezenas e combinações, analisando os números mais premiados ou mais frequentemente sorteados. Dessa forma, projeta várias apostas para aumentar suas chances.

Esse jogador ainda tem uma pasta onde guarda todos os volantes cuidadosamente ordenados para não deixar nada ao acaso. Isso é que é vontade de ganhar!

O tipo de apostador de loteria conhecido

O que esse tipo de apostador de loteria gosta mesmo é de compartilhar a ilusão de ser um ganhador com sua família, amigos, bem como colegas de trabalho e outras pessoas de seu convívio. Portanto, ele está sempre disposto a jogar constantemente, anunciando suas jogadas e anunciando-as para todo mundo. Não perde um bolão da empresa.

O cético

Ele joga, mas não gosta muito de loteria, pois pensa que nunca irá vencer. Sempre desacredita os concursos, apesar de apostar com frequência, dizendo “Não sei por que comprei esse bilhete, pois nunca vou ganhar. Isso é uma farsa!”. Não se surpreenda, pois muitas pessoas se enquadram nesta categoria.

O entusiasta

A Mega da Virada é o seu concurso favorito. Quando o sorteio começa, esse apostador se senta em uma mesa com todos os seus volantes bem organizados e a TV ligada. Ele anota cada número sorteado, conferindo posteriormente. Ele vive realmente a ilusão a cada concurso!

O apostador fiel

O tipo de apostador de loteria que é fiel sempre joga as mesmas dezenas, indo sempre na mesma casa lotérica, nos mesmos dias. Se parece muito com o jogador frequente, mas se diferencia por não mudar as jogadas de forma alguma.

O jogador apressado

Esse jogador é assim: se sonha em um dia qualquer da semana com uma combinação de dezenas, já quer se levantar na primeira hora do dia seguinte e ir apostar. Mas, ele não se importa se o concurso irá correr apenas dias depois, ou se aqueles números nem são tão interessantes.

O tipo de apostador da loteria esquecido

Supõe-se que hoje seja o sorteio do concurso. Certamente o jogador da loteria esquecidinho não terá feito sua aposta. Em geral, os jogos podem ser feitos até uma hora antes dos sorteios, que correm às 20H. Ele espera minutos antes.

A diferença entre os jogadores mais jovens e mais velhos

Jogar na loteria é um grande negócio, não só no Brasil, como no mundo. Assim, tentando entender o comportamento do consumidor com 18 anos ou mais, nota-se que os todos buscam a grande vitória, com mudança de vida através do dinheiro.

Com isso, têm-se os apostadores mais jovens apostando em jogos, mas nas loterias online. Em contrapartida, os jogadores mais velhos sempre optam pelas velhas filas das casas lotéricas, mesmo em meio à pandemia.

Outro ponto da diferença entre quem aposta nesse tipo de jogo é a situação financeira. Diversas pessoas fazem da loteria um investimento, apostando valores altos constantemente. Os pequenos apostadores comumente não ganham prêmios milionários com tanta frequência, o que é algo curioso pela forma como montam seus jogos.

Apostadores de classes mais baixas mostram-se com uma maior tendência à impulsividade e a tentar loterias novas, bem como números novos a cada concurso. Existe aí uma disparidade grande em termos de atitude.

Não importa o tipo de apostador da loteria que se é. Importa mesmo é que, independente de superstição ou matemática, frequência ou esquecimento, fazer a “fezinha” sempre que possível, na esperança de levar o grande prêmio, pode ser algo bem divertido.