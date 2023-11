Descubra se você tem ESSA FORTUNA em sua casa!

Já pensou em ganhar uma pequena fortuna ao vender apenas uma simples moeda? A grande maioria das pessoas não acredita nesta possibilidade, mas o fato é que ela existe. O Brasil conta atualmente com dezenas de milhares peças raras que podem valer uma pequena fortuna em alguns casos.

Mas nem todas as moedas podem ser consideradas raras. Neste sentido, é importante que o indivíduo preste bastante atenção aos detalhes da peça para entender se ela pode trazer um bom retorno ou não. Em regra geral, cada exemplar possui as suas próprias característica, e cada caso precisa ser analisado separadamente.

Moeda de 100 réis

Neste artigo específico, vamos falar sobre uma das moedas mais desejadas por colecionadores em todo o país. Estamos falando sobre a peça de 100 réis do ano de 1932. Para muitos, este é um dos exemplares mais bonitos de toda a história monetária do Brasil.

Mas para além da beleza, ela também é considerada valiosa. Há um motivo para esta avaliação. A peça em questão conta com uma tiragem de 948 mil peças em circulação. Na linguagem da numismática, esta é uma peça que pode ser considerada muito rara.

Abaixo, você pode conferir as principais características da peça:

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República – Era Vargas;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 5gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: Vicentina – 4º Centenário da Colonização do Brasil;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: IV CENTENÁRIO DA COLONIZAÇÃO DO BRASIL. Busto frontal do cacique Tibiriçá com cocar de penas, ligeiramente voltado à esquerda. Sigla LC (Leopoldo Alves Campos) sob a data;

Desenho do Reverso: Valor de face, panóplia indígena. Sigla WT (Walter Rodrigues Toledo).

Os valores da moeda



Você também pode gostar:

Abaixo, listamos os valores atualizados da moeda de 100 réis do ano de 1932. Note que os patamares partem de projeções de catálogos dos anos de 2023 e 2024.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 140,00 R$ 650,00

O valor da moeda em questão pode se tornar ainda maior caso a peça seja certificada. Neste caso, a moeda poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1.300, ou seja, quase um salário mínimo completo.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922,

devido ao alto custo do metal”, diz o Banco Central (BC).